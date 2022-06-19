Yem fiyatındaki artış sütten değil dolardan

üm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu, yüksek maliyetler ve üretimden vazgeçilmesi ile Türkiye’de hayvancılığın da çöküşe doğru ilerlediğini kaydetti.

Sayime BAŞÇI

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Et ve süt sektöründe fiyatlar çıkış, üreticiler ise çöküş sinyali veriyor. Üreticiler, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin süt fiyatındaki artışın yem fiyatlarını tetiklediğini söylemesine tepki göstererek, “Dolar 10 TL'ye insin, fiyatlar hemen düşer” dedi. Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu, yüksek maliyetler ve üretimden vazgeçilmesi ile Türkiye'de hayvancılığın da çöküşe doğru ilerlediğini kaydetti. Karkas fiyatlarının halen 96 TL seviyesinde olduğuna dikkat çeken Solakoğlu, şöyle devam etti: “Turizmin en yoğun olduğu dönemde fiyat 100 TL'ye oturur, 120 TL'leri de test edebileceğini görüyoruz. Çiğ süt fiyatlarının temmuzda 9.30 TL'ye revize edilmesini bekliyoruz. Fiyatların düşmesi için doların 10 TL'ye geri gelmesi gerek. Doların, enflasyonun, faizlerinin arttığı bir ortamda fiyatlarda bir rahatlama olamaz.”

ÇARESİZLİK MANİFESTOSU

Solakoğlu, Bakan Nebati'nin süt fiyatının yem fiyatlarını tetikledi yorumunu ve gıda komitesinin Maliye Bakanlığı koordinasyonuna verilmesini, “Bunlar çay kahve sohbetinde söylenecek şeyler. Tarımla ilgili Tarım Bakanlığı tek yetkili merci olmalı. Bu, çaresizlik ve acizliğin çok net bir manifestosu olmuştur” diye yorumladı. Solakoğlu, süt fiyatını belirlemek için kullanılan yem paritesinin tüm dünyada uygulanan bir sistem olduğunu söyledi.

Sonbaharda 3 hayvandan biri kesime gönderilecek

Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu, “Hayvancılığın bitişi 7 yılda olur. İlk etkileri 3 yıl sonra görünür. Bu gidiş de bunu gösteriyor, çöküş hızlanarak devam edecek” dedi. Mısır ve yonca fiyatlarında 3 katlık artışlar olduğunu belirten Solakoğlu yaptıkları hesabı şöyle anlattı: “Çiftçinin sonbaharda paraya ihtiyacı olacak. Eylül-ekim döneminde üretici hayvanlarını besleyebilmek için hayvan varlığının yüzde 30'unu kesime göndermek zorunda.”