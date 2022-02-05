Yemek sanayicileri zamlara yetişemiyor: Otomatik fiyatlandırmaya geçecekler

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, sektör olarak bundan sonraki süreçte müşterilerine menü fiyatlarını eskalasyon (ihalelerde sözleşme fiyatının maliyetlerdeki artışa göre güncellenmesi) sistemi ile verecekleri bir model üzerinde çalıştıklarını söyledi.

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Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, ocak ayı tencere enflasyonunun yüzde 14,9 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Dönmez, dünyadaki ve Türkiye’deki ekonomik gelişmelerin enflasyon artış sürecinin hız kesmeden devam edeceğini gösterdiğini belirterek, sektör olarak bundan sonraki süreçte müşterilerine menü fiyatlarını eskalasyon (ihalelerde sözleşme fiyatının maliyetlerdeki artışa göre güncellenmesi) sistemi ile verecekleri bir model üzerinde çalıştıklarını söyledi.

‘ENFLASYONDAKİ ARTIŞ SÜRECEK’

Dönmez, tencere enflasyonunun genel enflasyondan 4 puan daha yüksek olduğunu vurguladı.

Menü fiyatlarını önce yıllık, sonra 6 aylık ve son dönemde de 3 aylık periyotlarla belirlemeye başladıklarını anımsatan Dönmez, “Yurtiçi ve yurt dışı ekonomik gelişmeler, enflasyon artış sürecinin devam edeceğini gösteriyor. Gıdada fiyat artışı hız kesmedi. Ayrıca pandemi sonrasında dünyadaki petrol ve enerji fiyatlarındaki artış, Türkiye’de elektrik, doğalgaz, akaryakıt ve buna bağlı işçilik ücretlerinde artışa yol açıyor. Tüm bu faktörlere, kış mevsimiyle birlikte sebze ve meyve üretimindeki düşüş de eklendi. Haliyle yemek sanayicileri olarak maliyetlerimiz arttı” değerlendirmesinde bulundu.

‘HER AY FİYAT PAZARLIĞI YAPMAK MÜMKÜN DEĞİL’

Her ay fiyat belirleme pazarlıklarının sürdürülmesinin mümkün olmadığını ifade eden Dönmez, her ay yapılacak fiyat pazarlıklarının hem müşteri hem de işletme açısından hoş olmayacağı ileri sürdü.

Dönmez, şöyle devam etti:

“TÜİK’ten yemek sektörünün fiyat belirleme konusundaki sıkıntılarına çözüm olması için Tencere Enflasyonu adı altında yeni bir istatistik kalemi talep ediyoruz.

Biz tencere enflasyonu belirlerken üyelerimizin tamamından 1 ay içindeki satın aldıkları ürün kalemlerinin fiyatlarını alıyor ve tüm fiyatların ortalamasına göre 1 aylık fiyat değişim oranlarımızı açıklıyoruz. Bu işin TÜİK tarafından yapılması halinde BUYSAD olarak her ay fiyat değişim istatistiklerimizi TÜİK’e göndeririz. Hatta Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Türkiye'deki bütün üye derneklerden bu fiyat değişimlerini alarak TÜİK'e gönderir. Böylece sektörümüz asıl işi olan üretime odaklanabilir.” (İHA)



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