Yeni asgari ücret bugün belli oluyor… İşte pazarlık masasındaki ek zam oranları

Yeni asgari ücretin 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olması konusunda taraflar uzlaştı. Vergi muafiyeti etkisiyle zam, tüm maaşları otomatik olarak yükseltecek

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yaklaşık 6.5 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücrete ara zam yapılması konusunda işçi, işveren ve hükümet temsilcileri arasında yoğun pazarlık süreci dün başladı.

Kameraların önünde yapılan açıklamaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in makam odasında rakam ve devlet desteğini belirlemeye yönelik kritik görüşmeler yapıldı.

Masada oluşan alternatif rakam ve destek taleplerinden oluşan taslaklar onay için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Zammı Erdoğan'ın açıklayacağı ifade ediliyor.

Ara zammı belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Bakan Bilgin'in başkanlığında Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'un katılımıyla önce kameraların önünde başladı.

Atalay, “Oluşan enflasyon ortada. O enflasyon çerçevesinde dar ve sabit gelirliye nefes aldıracak bir düzenleme olacak diye umuyoruz” derken TİSK Başkanı Akkol'un, “Buraya severek ve isteyerek geldik” demesi dikkat çekti.

Mevzuat gereği asgari ücret yayımlandığı aydan bir ay sonra yürürlüğe giriyor. Bu nedenle yeni asgari ücretin 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girebilmesi için en geç 30 Haziran'a kadar Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Aksi halde yürürlük tarihi 1 Ağustos'a sarkıyor. İşçi, işveren ve hükümet tarafı yönetmelik değişikliğine onay vererek, yeni asgari ücret temmuz da yayınlansa da yürürlüğe 1 Temmuz olarak belirlenmesi konusunda uzlaşma sağladı.

VERGİ İLE HERKESE OTOMATİK ZAM

Yeni asgari ücret konusunda işçi tarafı enflasyon kaybının telafisini yani yüzde 40 civarında zammın uygulanmasını bekliyor. İşveren tarafı ise zam oranıyla birlikte bütün işletmeleri kapsayacak şekilde SGK priminde ek indirim bekliyor. Asgari ücretin artması, diğer ücretlerin asgari ücret kadarki kısmının vergiden muaf olması nedeniyle

küçük de olsa otomatik zam getirecek. Ayrıca özel sektörde asgari ücretin üzerindeki diğer tüm maaşlara yönelik olarak yeni ücret ayarlamaları kaçınılmaz hale gelecek.

PAZARLIK MASASINDA NE VAR?

– Asgari ücret zam görüşmeleri 6.5 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiriyor.

– İşçiler asgari ücrete yüksek enflasyon nedeniyle ara zam olarak en az yüzde 40 artış istiyor.

– İşveren yüzde 30 zam ve SGK primi destekli asgari ücret öneriyor.

– Asgari ücret yüzde 25 zam olursa: 5.316 TL, yüzde 30 zam olursa: 5.529 TL, yüzde 40 zam olursa: 5.954 TL olacak.

İlginizi Çekebilir İktidardan af ve zam müjdeli seçim paketi