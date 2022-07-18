Yeni Zelanda’da enflasyon 30 yılın zirvesinde
Yeni Zelanda'da enflasyon ikinci çeyrekte önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artış göstererek son 30 yılın zirvesine çıktı.
Yeni Zelanda’da enflasyon 30 yılın zirvesini gördü, faiz artırım beklentileri güçlendi.
Yeni Zelanda’da tüketici fiyatları ikinci çeyrekte yüzde 7,3 ile 30 yılın en hızlı artışını kaydetti. Çeyreklik bazda bakıldığında ise enflasyon ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre, yüzde 1,7 yükseldi.
TAHMİNLER AŞILDI, 75 BAZ PUAN MASADA
Reuters anketine katılan ekonomistler enflasyonun çeyreklik bazda yüzde 1,5, yıllık bazda yüzde 7,1 artmasını bekliyorlardı.
Enflasyondaki bu artış Yeni Zelanda Merkez Bankası’nın gelecek ayki para politika toplantısında daha önce görülmemiş 75 baz puan faiz artırımına gitme olasılığını kuvvetlendirdi. (REUTERS)