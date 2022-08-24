Yeşil enerji diye geldiler, kömür, petrol ve nükleere yöneldiler

Almanya'da Yeşiller, Sosyal Demokratlar (SPD) ve Hür Demokralar'dan (FDP) oluşan hükümet, yeşil enerji taahhütlerini askıya aldı. Ülkede kömür ve petrol kullanımını artarken nükleer seçenek ise yeniden masaya geldi.

Sozcu.com.tr

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Almanya’da 2021 sonunda kurulan Yeşiller, Sosyal Demokratlar (SPD) ve Hür Demokrat Parti (FDP) hükümeti yeşil enerjiye ilişkin verdiği sözlerden çabuk döndü.

Koalisyon en geç 2038 yılına kadar kömürle çalışan elektrik üretimini aşamalı olarak durdurmayı planlasa da Ukrayna savaşı ve bunun sonucunda enerji piyasasında yaşanan aksaklıklar nedeniyle kömür ve petrol kullanımını artırdı. Nükleer enerji seçeneği ise yeniden masaya geldi.

SÖZLERİNDEN DÖNDÜLER

Sosyal Demokrat Parti'nin lideri ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile iktidar ortağı Yeşiller Partisi seçilmeden önce sıfır karbon emisyonu taahhüdünde bulunup iklim krizi ile mücadele sözü vermişti. Ancak enerji krizi sonrası fosil yakıtlara geri dönen Alman liderler, kapalı madenler ve termik santrallerin faaliyete geçirilmesi dahil pek çok önlemi gündeme alarak “çevre dostu enerji” sözünden dönmüş oldu.

Alman hükümetinin Aralık 2020'deki Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kanunu’yla Avrupa Birliği'nin 2030 iklim ve enerji hedefi ile ulaşım sektöründe artan yenilebilir enerji ihtiyacı hesaba katılarak güneş fotovoltaik, biyoenerji, hidroelektrik ve rüzgâr enerjisinde kapasitenin artırılması hedefleniyordu.

Ancak Rusya’nın enerji şirketi Gazprom’un Kuzey Akım 1 boru hattında onarım bahanesiyle temmuz ayında Almanya’ya gaz arzını önemli ölçüde azaltması ve doğalgaz fiyatlarının fahiş oranda artması neticesinde ülke bir gaz krizinin eşiğine geldi. Bu nedenle Yeşillerin programında önemli bir yer bulan fosil yakıtların azaltılması hedefi belirsiz bir süre askıya alındı.

TERMİK SANTRALLER

Yaşanan enerji krizinin ardından Almanya’da meclis 14 Temmuz’da termik santrallerin yeniden kullanımına izin verirken bu santraller de birbiri ardına faaliyete başladı. Son olarak enerji devi Uniper pazartesi günü yaptığı açıklamada, Almanya’nın kuzeyindeki Hanover yakınlarındaki Petershagen’deki Heyden tesisinin 29 Ağustos’tan Nisan ayının sonuna kadar hizmete dönmesinin planlandığını söyledi.

Ağustos ayının başında, Çek enerji grubu EPH’nin sahibi olduğu Hohenhameln’deki Mehrum tesisi daha önce hizmete dönen ilk kömür yakıtlı plan olmuştu. Önümüzdeki haftalarda daha fazla kömürlü termik santralin yeniden çalışmaya başlaması bekleniyor.

Almanya’da 151 kömürle çalışan elektrik santrali bulunuyor. Hükümet iki yıl önce kömürle çalışan elektrik üretim santrallerin 2038’e kadar tamamen kapatılacağını belirtmişti. Ancak son gelişme ile birlikte koalisyon hükümeti bu hedefinden de vazgeçmiş oldu.

DOĞALGAZ REZERVLERİNİN KORUNMASI HEDEFLENİYOR

Kömür santrallerine yeniden dönülmesiyle Almanya depolardaki doğal gaz stoklarını korumayı hedefliyor. Tahminlere göre söz konusu kömür santralleri yeniden devreye girerse Almanya’nın doğal gaz tüketimi yüzde 1 oranında azalacak. Son resmi açıklamalara göre ülkedeki doğal gaz depolarında doluluk oranı yüzde 61,85.

Öte yandan hükümet, enerji alanında gerekirse linyit yakıtlı elektrik santrallerini de devreye sokacak daha kapsamlı bir düzenlemeyi ekim ayında hayata geçirmeyi hedefliyor.

Berlin’de on yıllardır kömür satan Fritcof Engelke de taleplere yetişemediklerini ve ekim ortasında kadar siparişlerinin dolu olduğunu söyledi. “Savaşın başlamasından bu yana veya gaz sıkıntısı korkusundan bu yana katı yakıtlara gerçek bir kaçış olduğu doğru. Kömürle ilgili sadece Berlin’de değil, tüm Almanya’da arz sıkıntısı yaşanıyor. Çünkü üreticiler talebe ayak uyduramıyor ve bu yüzden şu anda arz bulmak biraz zor” dedi.

PETROLE TALEP ARTIYOR

Doğalgazda yaşanan sorunlar nedeniyle talebin arttığı diğer fosil yakıtlarsa petrol türevleri oldu. Sanayi ve tarım sektörlerinden gelen yoğun talep ve doğalgaz stoklarının erimesi petrol tüketimini sıfırlama hedefinin de askıya alınmasına neden oldu.

Gelen haberler sanayide petrol talebinin patlama yaptığı yönünde. Münih Belediyesi’nin doğalgazla çalışan iki kazanı dizel yakıtla çalışacak şekilde dönüştürürken kuzeyde, Düsseldorf yakınlarındaki Veltins bira fabrikası doğalgazdan petrole acil geçişe hazırlanmak için beş haftalık dizel stokladı.

Uzmanlara göre Almanya’da hükümet de bu geçişi teşvik ediyor. Cam şişe üreticisi Wiegand-Glas’ın dadoğalgaz yerine ısıtma yağıyla çalışmaya hazırlanmak için gereken evrakları günler içinde elde edebilmesinin bunun önemli bir örneği olduğu düşünülüyor. Bu eğilim sürerse bu kış Almanya’nın petrol talebinde tahmin edilenin çok üzerinde bir artış olabilir.

NÜKLEER SEÇENEK MASADA

Petrol ve kömürün yanında Almanya’nın değerlendirdiği bir diğer seçenek ise nükleer enerji oldu. Son olarak Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, bu yıl tamamen sona erdirilmesi planlanan nükleer santralleri yeniden canlandırmanın seçenekler arasında olduğunu belirtti.

Scholz ve Habeck enerji krizi gölgesinde, bu yıl tamamen sona erdirilmesi planlanan nükleer santralleri yeniden canlandırmanın seçenekler arasında olduğunu belirttiler. Scholz nükleer seçeneği hakkında kararın bu ay sonu ya da Eylül ayında verileceğini belirtti.

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