Açlık ve yoksulluk sınırında büyük artış

KAMU-AR'ın verilerine göre, 2022 Mart'ta açlık sınırı 5 bin 738 TL olurken, yoksulluk sınırı 17 bin 349 TL'ye yükseldi.

İsmail AKIN

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İktidarın yanlış ekonomik politikalarının tetiklediği enflasyon, yoksulluk ve açlık sorununu büyütmeye devam ediyor.

Temel gıda maddelerinin fiyatlarında yüzde 17'nin üzerinde artış yaşanan martta dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 5 bin 738 liraya kadar yükseldi. Yoksulluk sınırı da 17 bin liranın da üzerine çıktı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın verilerine göre, açlık sınırı marta ayında bir önceki aya göre 601 lira artarken, yoksulluk sınırı da toplam 1029 lira yükseldi.

Dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi aylık yapması gereken mutfak harcaması mart ayında 5 bin 738 TL’ye yükseldi.

Mart ayında yoksulluk sınırı ise 17 bin 349 lira oldu.

YILLIK BAZDA EN ÇOK SEBZE FİYATLARI ZORLADI

KAMU-AR’ın hesaplamasına göre:

• Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre 8 lira arttı, geçen yılın aynı ayına göre ise 66 liralık artışla 146 lira oldu.

• Meyve için harcanması gereken para martta 31 lira azaldı, geçen yılın aynı ayına göre ise 108 lira artarak 406 lira oldu.

• Sebze harcamasının parasal tutarı da martta önceki aya göre 64 lira arttı. Sebze için ödenmesi gereken para geçen yılın aynı ayına göre ise 544 lira artarak 740 lira oldu.

• Martta 988 liraya yükselen ekmek, un ve makarna gibi ürünler için yapılması gereken harcama son bir ayda 182 lira, son bir yıllık dönemde ise 544 lira arttı.

• Pirinç ve bulgur harcamaları martta değişmedi. Son bir yılda ise 34 lira artarak 121 lirada kaldı.

• Yağ için yapılması gereken harcama martta 45 lira artarak 219 liraya çıktı.

• Şeker, bal, pekmez, reçel gibi gıda maddelerine yapılması gereken harcama da martta 12 lira artarak 270 lira oldu.

• Zeytin için yapılması gereken harcama ise 3 lira artarak 103 liraya yükseldi.

• Yetişkin erkek için 2 bin 800 kalori, yetişkin bir kadın için 2 bin 200 kalori, genç için 3 bin kalori ve çocuk için de 1.600 kalori esas alınarak yapılan hesaplamaya göre martta açlık sınırı yetişkin bir erkek için bin 675 lira, yetişkin bir kadın için bin 315 lira, çocuk için 955 lira ve genç için de bin 793 lira oldu.

GIDA DIŞI HARCAMALARDAKİ ARTIŞ 3 BİN TL’Yİ AŞTI

Yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı harcamaların fiyat artışları da esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini “yoksunluk hissi duymadan” karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da martta 448 liralık artışla 11 bin 611 liraya yükseldi.

• Martta giyim ve ayakkabı için yapılması gereken harcama 766 lira oldu.

• Barınma (kira dâhil) harcamaları 2 bin 587 liraya yükseldi.

• Ev eşyası harcamaları bin 597 lira, sağlık harcamaları 503 lira oldu.

• Ulaştırma harcamaları 3 bin liraya çıktı, haberleşme harcamaları 569 lira, eğlence ve kültür harcamaları 4458 lira oldu.

• Eğitim harcamaları 305 liraya yükselirken, otel harcamaları 1.025 lira, diğer mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar 796 lira olarak hesaplandı.

• Gıda dışı harcamalarda, bu yılın ilk üç aylık döneminde 2 bin 94 lira, son bir yıllık dönemde 3 bin 432 liralık artış yaşandı.

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