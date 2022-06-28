Açlık sınırı 6 bin 391 TL’ye, yoksulluk sınırı 20 bin 818 TL’ye yükseldi

Türk-İş verilerine göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı haziranda 6 bin 391 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 20 bin 818 TL'ye yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), 2022 Haziran’a ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı.

Buna göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı haziranda 6 bin 391 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 20 bin 818 TL’ye yükseldi.

Yoksulluk sınırı ilk kez 20 bin TL’yi aşmış oldu.

ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 389,5 ÜZERİNDE

Gıda fiyatları ise haziranda yıllık yüzde 117,3 arttı.

Öte yandan, açlık sınırı asgari ücretin yüzde 50,3, yoksulluk sınırı ise asgari ücretin yüzde 389,5 oranında üzerinde yer alıyor.

Ayrıntılar geliyor…