Yüksek enflasyonun vurduğu Arjantin’in ekonomi yönetiminde koltuk değişikliği

Ekonomik sorunlarla boğuşan Arjantin'de ekonomi bakanı istifa etti. IMF'ye 44 milyar dolar borcu bulunan ülkede enflasyonun yüzde 60'ın üzerine çıkmasının ardından ekonomi yönetimi değişti.

Sozcu.com.tr

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Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, 2 Temmuz'da görevinden istifa eden Ekonomi Bakanı Martin Guzman'ın yerine Silvina Batakis'i atadı.

39 yaşındaki Guzman ülkenin Uluslararası Para Fonu'yla (IMF) bu yıl yaptığı 44 milyar dolarlık borç anlaşmasının müzakerelerini yürütmüştü.

KOALİSYONDA EKONOMİ ÇATLAĞI

Son dönemde ülkeyi yöneten koalisyonun krizi ele alma biçiminde ciddi fikir ayrılıkları yaşanmıştı. Harcamaların kısılmasına yönelik önlemler içeren anlaşma koalisyonda tartışma yaratmıştı.

Arjantin Devlet Başkanı'na yakın isimlerden biri olan Guzmán, 2019'dan bu yana ekonomi yönetiminin başındaydı. Eski bakan, kararını duyurdu Twitter hesabından ve açıklamasında “Arjantin'in izlemesi gereken yol konusundaki vizyonuna güvenini koruduğunu” ekledi.

FERNANDEZ'E GÜVEN DÜŞTÜ

Ekonomide yaşanan çatlak gündemdeyken merkez-sol çizgideki Arjantin Devlet Başkanı Fernandez koalisyondaki anlaşmazlıklar, enflasyonun yüzde 60'ın üstünde seyretmesi, pesonun karşı karşıya olduğu baskı gibi nedenlerden ötürü göreve başladığı 2019'dan bu yana en düşük kamuoyu güvenine sahip.

Herkesin Cephesi (Frente de Todos) adıyla bilinen ve 2019 genel seçimleri sonucunda kurulan koalisyonun diğer ortağı Arjantin Devlet Başkanı Yardımcısı Cristina Kirchner, Guzman'ın ekonomi yönetimini sert biçimde eleştirmiş ve yüksek yoksullukla daha fazla harcama yaparak başa çıkılması yönünde çağrı yapmıştı.

“ARJANTİN DEVLET BAŞKANI YALNIZLAŞIYOR”

İstifa Guzman'ın büyük kreditör ülkelerin oluşturduğu Paris Kulübü'yle 2 milyar dolarlık borç anlaşması yapmak üzere Avrupa'ya gitmesinin beklendiği sırada geldi.

Danışmanlık şirketi Management & Fit'in direktörü Mariel Fernoni, Fernandez'in geçen yıl düzenlenen parlamento seçimlerinde ciddi bir yenilgi aldığını ve bu istifayla birlikte de giderek yalnızlaştığını söyledi.

“ENFLASYON YÜZDE 80'İ BULABİLİR”

Reuters'a konuşan Arjantin Ekonomi Bakanlığı'nın eski danışmanlarından Miguel Kiguel Guzman'ın yerini devralan kişinin zor zamanlar geçireceğini söyledi. Kiguel enflasyonun bu yıl yüzde 80'e varabileceğini belirtti.

Guzman, Rusya-Ukrayna savaşıyla yükselen enflasyonu düşürmeyi başaramamış ve enerji ithalat maliyetleri ülkenin döviz rezervlerini vurmuştu.

Arjantin'de yıllık enflasyon oranı mayısta 60,7'ye dayanmıştı. Bu, Ocak 1992'den bu yana görülen en yüksek enflasyon oranıydı.

YENİ BAKAN, BAŞKAN YARDIMCISI KİRCHNER'E YAKIN

Reuters'ın haberine göre Batakis, Christina Kirchner'e daha yakın. Batakis, Kirchner'in açıklamalarıyla uyumlu biçimde Twitter hesabında, “Onurlu bir yoksulluk yok. Bu sadece yoksulluk ve onunla savaşmalıyız” ifadelerini kullanmıştı.

Batakis, 1993'te Arjantin'deki La Plata Ulusal Üniversitesi'nden ekonomi diploması almış ve yüksek lisansını kamu maliyesi alanında yaptı. Yeni bakan İngiltere'deki York Üniversitesi'nde de çevre ekonomisi alanında yüksek lisans yaptı.

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