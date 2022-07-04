Yüksek zamlar Kuyumcukent esnafını vurdu: Ayaklanan esnaf, yönetimi istifaya çağırdı

Aidat oranının yüzde 125'e dayandığı Kuyumcukent'te esnaf ayaklandı. Yönetim binası önünde toplanan kuyumcu esnafı, "Yönetim istifa" sloganları attı.

Sözcü İstanbul

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Yenibosna’da bulunan Kuyumcukent esnafı, aidat ve otoparklara yapılan zamları protesto etti.

Kuyumcukent içerisindeki Kuyumcukent İşletme A.Ş. (KİAŞ) önünde toplanan yüzlerce esnaf “yönetim istifa” sloganları attı.

800 LİRADAN 2 BİN TL’YE ÇIKTI

Esnaf, son aidat artış oranının yüzde 125 olduğunu söyledi.

Aylık 200 lira olan otopark ücretinin 450 liraya, 30 metrekare dükkanlar için uygulanan 800 ila 900 lira arasındaki aidatın ise 2 bin liraya çıkarıldı.

Duruma tepki gösteren Kuyumcukent esnafı, yönetim binası önünde toplanarak tepki gösterdi ve kararın geri çekilmesini istedi.

Ayrıca dükkanların dolar üzerinden fahiş fiyatlara kiralandığını buna rağmen; temizlik, ısıtma, soğutma ve güvenlik konularında istenilen hizmeti alamadıklarını ilettiler.

Esnaf temsilcileri ile görüşen yönetimin, süre istediği ve aidatların tekrar görüşüleceğini bildirdiği öğrenildi.

Öte yandan, gruptaki esnaftan bazısı ofisin içerisine girmeye çalışınca gergin anlar yaşandı. Güvenlikler, içeriye girmeye çalışanları engelledi.

KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Karbeyaz, ofis önüne çıkarak konuşma yapmaya çalıştı. Karbeyaz’ın konuşmaları, atılan sloganlarla kesildi. Ahmet Karbeyaz, çarşamba gününe kadar yönetim kurulu ile toplantı yapacağını dile getirerek, indirim sözü verdi.

Kalabalık, indirim sözü üzerine alanı terk ederek dükkanlarına döndü.

‘4 AYDA YÜZDE 400 ZAMLANDI’

DHA’ya konuşan Kuyumcukent esnafı Musa Aslan, şöyle dedi:

“Aidatlarda olan ciddi artışlar nedeniyle burada toplandık. Bunalıma girdik resmen. Bu seneki ikinci zam oldu bu. Aidat bin 800 liraydı, 3 bin 600 lira oldu. Aylık otopark ücreti, 180 TL’den 450 TL oldu” dedi. Yusuf Demir, “Geçen sene 350 TL verdiğimiz aidat, Bin 800 lira oldu. Aidat verip neden otopark parası veriyoruz. 1 hafta önce 200 TL’ydi, 2 ay önce 100 TL’ydi. 4 ay içinde yüzde 400 zamlandı.”

İlginizi Çekebilir Enflasyon rakamları açıklandı

İlginizi Çekebilir Üretici enflasyonu haziranda rekor kırdı

İlginizi Çekebilir Memur, emekli zammı belli oldu: İşte yeni maaşlar