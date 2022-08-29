Yunan armatörler yaptırımlara rağmen Rus petrol ticaretinden dev kâr elde etti

Yunan armatörlerin Rusya’ya yönelik AB yaptırımlarını delerek Rus petrolü taşıdığı ve büyük kârlar elde ettiği ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Yunan armatörler Rusya-Ukrayna savaşının ardından gelen ambargolara rağmen “gemiden gemiye” taşıma yoluyla Rus petrolünün ticaretine devam etti. Savaşla birlikte Yunan gemi taşımacılığı şirketlerinin kârları katlandı.

Londra merkezli Sunday Times tarafından geçtiğimiz ay yapılan veri analizlerine göre deniz taşımacılığı şirketleri Rus petrolünün kaynağını maskeleyerek gemiler arasında petrol alışverişi yoluyla kârlarını katladı. Şirketlerse mevcut yaptırımları ihlal ettiklerini düşünmüyor.

Gazetenin aktardığı veriler Yunan denizcilik şirketlerinin Rus petrolünün nakliyesini gizlemek için “gemiden gemiye” geçişler yaptığını gösterdi. Ayrıca Angelicoussis Group, Navios Maritime Holdings, Capital Maritime & Trading Corp ve Evangelos Marinakis gibi şirketlerin de Rus petrolü taşıdığına ilişkin haberler Yunan basınına yansıdı.

SAVAŞ SONRASI KÂRLARI KATLANDI

Rus gemilerinin tarafsız şirketlerden gelen başka bir gemiye petrol transferi yaptığı ve bu durumun Ukrayna-Rusya savaşının başladığı şubat ayından bu yana artış gösterdiği belirtildi. Sunday Times’ın bulguları, Rusya’nın Kalamata limanındaki transferlerin bir ayda yüzde 20 arttığını ve Yunan limanlarının sıcak nokta haline geldiğini de gösterdi.

Rus bandıralı bir gemi olan Vladimir Monomakh’ın 1 Mart’ta Kavkaz limanına giren petrolünü Yunanistan’a ait olan ancak Malta bandırası taşıyan tonlarca ağırlık taşıyabilen Minerva Emily gemisine aktardığı görüldü. Minerva Marine’nin sahibi Andreas Martinos’un Rus petrolünü bu şekilde transfer ederek büyük kârlar elde ettiği belirtildi.

Lloyd’s List dergisi ise Yunan milyarder George Economou’nun sahip olduğu gemilerin nisan ayında dört Rus limanından doğrudan 1,9 milyon ton petrol taşıdığını gösteren başka veriler paylaştı.

ZELENSKİY UYARDI

Temmuz ayı başında Atina’da gerçekleştirilen bir toplantıya çevrimiçi olarak katılan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de, Yunan armatörleri Rus petrolünün ticaretine yardımcı olarak ekonomik yaptırımları baltalamakla suçlamıştı.

Zelenskiy burada yaptığı konuşmada, “Rus petrolünün taşınması için neredeyse büyük tanker filoları sağlayan Yunan şirketlerini görüyoruz. Bunun Avrupa, Yunanistan veya Ukrayna’nın çıkarlarına uymadığından eminim” dedi.

PETROL TİCARETİNE YASAK GELMİŞTİ

AB, haziranda onayladığı 6. yaptırım paketi kapsamında Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol ithalatını yıl sonuna kadar, petrol ürünleri ithalatını ise 2023'ün ilk 2 ayı itibarıyla sonlandırma kararı almıştı. Bu karar, AB'nin Rusya'dan mevcut petrol ithalatının yüzde 90'ını kapsıyor.

Geçen yıl Rusya'dan 48 milyar Euro değerinde ham petrol ve 23 milyar Euro'luk rafine petrol ürünleri ithal eden AB'de, boru hattıyla ithalat yapan ülkeler için ambargo kararında geçici süreyle istisna uygulanacak. Bu ülkeler, aldıkları petrolü diğer üye ülkelere veya üçüncü taraflara satamayacak.

Coğrafi konumundan kaynaklı zorluk sebebiyle Bulgaristan 2024'ün sonuna kadar Rusya'dan ham petrol ve petrol ürünlerini deniz yoluyla ithal edebilecek. Hırvatistan ise rafinerisinin çalışması için gerekli olan vakum gazı ithalatına 2023'ün sonuna kadar izin verecek.

PETROL FİYATLARI FIRLAMIŞTI

Rusya’nın Ukrayna’ya gerçekleştirdiği askeri operasyonu takiben petrol fiyatları 14 yılın zirvesine çıkmıştı. Batılı ülkeler ise Rus enerjisine olan bağımlılıklarını azaltmaya çalışırken, Moskova’nın petrol ihracatından günde 800 milyon dolar kazandığı aktarılmıştı.

Rusya'dan ham petrol ithalatı ise mevcut durumda savaş öncesine göre yaklaşık 550 bin varil düşüşle günlük 1,1 milyon seviyesine geriledi. Öte yandan, AB'nin Kazakistan'dan ham petrol ithalatı da yaklaşık 140 bin varil düşüşle 800 bin varile indi.

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