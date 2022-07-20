Yurt dışı üretici enflasyonunda yeni rekor

Ülkede üretilen ve yurt dışına satılan ürünlerin üretici fiyatlarındaki değişimleri ölçen Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), haziranda yıllık yüzde 110,66, aylık yüzde 9,18 arttı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Haziran’a ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksini (YD-ÜFE) açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE 2022 yılı Haziran’da bir önceki aya göre yüzde 9,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 35,30, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110,66 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 75,95 artış gerçekleşti.

Yurt dışı üretici enflasyonu ilk olarak şubat ayında üç haneyi görmüş; endeks şubatta yüzde 106,13’e ulaşmıştı. Haziran itibarıyla ulaşılan seviye ise yeni rekor seviye olarak kayıtlara geçti.

ENERJİDE YÜZDE 326,07 ARTIŞ

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 112,91, imalatta yüzde 110,62 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 123,41, dayanıklı tüketim malında yüzde 94,60, dayanıksız tüketim malında yüzde 91,46, enerjide yüzde 326,07, sermaye malında yüzde 94,45 artış yaşandı.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 7,38, imalatta yüzde 9,21 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 8,82, dayanıklı tüketim malında yüzde 9,31, dayanıksız tüketim malında yüzde 7,61, enerjide yüzde 23,25, sermaye malında yüzde 8,85 artış olarak gerçekleşti.

EN AZ ARTAN SEKTÖRLER

YD-ÜFE sektörlerinden giyim eşyası yüzde 69,81, tütün ürünleri yüzde 76,12, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 85,73 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu.

Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 326,07, ana metaller yüzde 141,60, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 127 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

YD-ÜFE sektörlerinden metal cevherleri yüzde 5,24, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 5,39, deri ve ilgili ürünler yüzde 5,82 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu.

Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 23,25, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 11,87, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 11,14 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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