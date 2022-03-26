Zafer Havalimanı’ndaki ‘istikrarlı zarar’ sürüyor

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, CİMER'e başvurarak Zafer Havalimanı'ndan ocak ve şubatta iç ve dış hatlarda uçan yolcu sayıları ile şirkete yapılan ödeme miktarını sordu. Yavuzyılmaz, AKP'nin Zafer Havalimanı'ndaki istikrarlı zararının sürdüğünü söyledi.

Kemal ATLAN

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Kütahya, Afyon ve Uşak illerine hizmet vermek üzere 2012’de Yap-İşlet-Devret modeliyle hizmete açılan Zafer Havalimanı zarar etmeye devam ediyor.

Yolcu garantisi ile yapılan Kütahya Zafer Havalimanı’nın her ay zarar etmeye devam ettiğini belirten CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yaptığı yazışma ile Kütahya Zafer Havalimanı’ndan 2022 Ocak ve Şubat’ta iç ve dış hatlarda uçan yolcu sayısı, garanti edilen yolcu sayısı ile şirkete yapılan ödeme miktarlarını sordu.

GARANTİ EDİLEN 219 BİNDİ, GERÇEKLEŞEN 2 BİN 588

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile Özel Kalem Müdürlüğü tarafından yanıtlanan ve CİMER üzerinden kendisine ulaşan rakamları açıklayan Yavuzyılmaz, Zafer Havalimanı ile ilgili bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı.

Yavuzyılmaz, “2022’nin ilk 2 ayında garanti edilen yolcu sayısı 219 bin 622, gerçekleşen yolcu sayısı ise 2 bin 588 oldu. Hata payı: yüzde 98,82 ve şirkete ödenecek garanti tutarı 1 milyon 153 bin 634 Euro yani güncel kurla 18 milyon 804 bin 234 TL” dedi.

CİMER tarafından yapılan açıklamada ayrıca, Zafer Havalimanı’ndan ocak ve şubat aylarında dış hatlarda ticari seferin olmadığı belirtildi.

DEVLETİN KASASINDAN 2044’E KADAR PARA ÇIKACAK

50 milyon Euro'luk yatırım maliyeti olan işletmeci şirkete devlet, 2012-2020 döneminde toplamda 45,9 milyon Euro'luk garanti ödemesi yapmıştı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 2021 yılında 640'ı iç hat 48'i dış hat olmak üzere Zafer Havalimanı'na toplam 688 uçak indi. Bu uçakların 302'si ticari uçaktı. İşletme süresi 29 yıl 11 ay olan havalimanı için devlet kasasından uçmayan yolcular nedeniyle 2044’e kadar para çıkacak.

Havalimanının hizmet verdiği Kütahya-Afyon ve Uşak'ın toplam nüfusu ise 1 milyon 678 bin kişi. Yani havalimanı için neredeyse 3 ilin nüfusu kadar yıllık yolcu garantisi verildi.

‘HASAN POLATKAN KAPATILMAK İSTENİYOR’

Öte yandan, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün havayolu şirketlerine bir yazı göndererek uçuş operasyonlarını Kütahya Zafer Havalimanı’ndan yapmaları konusunda talimat vermesi, sadece yurtdışı uçuşların yapıldığı Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı’nın kapatılmasını gündeme getirdi.

Sadece Eskişehir, Brüksel ve Düseldorf arasında gurbetçi vatandaşlara hizmet eden Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı’nı uçuşlara kapatarak, zarar eden Kütahya Zafer Havalimanı’na yönlendirilmek istenmesi, Eskişehir’de tepki ile karşılandı.

Hasan Polatkan Havalimanı’nın kapatılmaması için AKP Eskişehir milletvekilleri ve yöneticileri, CHP Eskişehir milletvekilleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar yaptıkları açıklamalarla yanlıştan dönülmesini istiyor.

Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı’ndan, Brüksel-Eskişehir arasında her hafta 4 gidiş ve 4 geliş uçuşlar yapılmakta ve yaz aylarında bu uçuşlar haftada 30'lu sayılara çıkmakta. Sadece 2021’de, yurtdışı uçuşlarda, Hasan Polatkan Havalimanı’ndan 99 bin 987 yolcunun taşındığı açıklandı.

Zafer Havalimanı’nın zararını azaltmak amacıyla Hasan Polatkan Havalimanı’nı kapatarak buradaki uçuşların Zafer Havalimanı’na kaydırılması durumunda, Eskişehirli gurbetçiler yine de Zafer Havalimanı’nı kullanmayacaklarını İstanbul’u tercih edeceklerini belirtiyor.

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