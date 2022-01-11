Zam yağdı tüketici kartlara yüklendi

Enflasyonun tırmandığı son üç ayda kartlı harcama rekor kırdı. Geçen yıl banka kartı ve kredi kartı harcamaları toplamı yıllık %62.3 artışla 1 trilyon 723 milyar liraya ulaştı. Vatandaş zam yağmuru yaşanan son üç ayda kartla 560.7 milyar liralık harcama yaptı.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Merkez Bankası'nın (TCMB) yükselen enflasyona rağmen 2021'in son üç ayında faiz indirimlerine devam ederek mazottan ekmeğe kadar zam furyasını ateşleyen para politikası, kartlı harcamaları rekora taşıdı. Merkez Bankası verilerine göre, 2021'in 4'üncü çeyreğinde kartlı harcamalar çeyreklik bazda ilk kez yarım trilyonu aştı. Son üç ayda banka kartı ve kredi kartı ile yapılan harcamalar 560 milyar 723 milyon liraya yükselerek bir önceki çeyreğe göre yüzde 15.9, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 85.5 artış gösterdi. 2021'de banka kartı ve kredi kartı harcamaları toplamı 1 trilyon 723 milyar 511 milyon liraya çıktı. 2020'de bu tutar 1 trilyon 61 milyon lira, 2019 yılında ise 939.4 milyon lira düzeyindeydi. 2021 yılının tamamında 2020 yılına göre toplam kartlı harcamalardaki büyüme yüzde 62.3 oldu.

MARKETE 105.3 MİLYAR

Kartlı harcamalardan en büyük payı alan market ve alışveriş merkezi harcamaları son çeyrekte 105 milyar 315 milyon liraya ulaştı. Aylık ortalama 30 milyar lirayı geçmeyen market alışverişleri aralık ayında 41.4 milyar liraya kadar çıktı. Böylece geçen yılın tümünde 224 milyar lira olan kartlı market harcaması geçen yıl 344 milyar lirayı aştı.

ZAM BEKLENTİSİ ÖNE ÇEKTİ

Marketten sonra en büyük kartlı harcama 47 milyar lira ile elektronik ürünlere yapıldı. Hem fiyat artışları hem de fiyatların daha fazla artacağını düşünen vatandaşların alımlarını öne çekmesi ile elektronik ürün harcamalarında rekor geldi. Böylece ‘elektrik-elektronik eşya, bilgisayar' ürünlerine yapılan kartlı harcamalar üçüncü çeyreğe göre yüzde 35.1 artış gösterdi. Yılın son üç ayında vatandaşın çeşitli gıda harcamaları ise 38.1 milyar liraya çıktı. Böylece 2020'de toplam 75.6 milyar lira olan gıda harcamaları 2021'in tümünde 121.4 milyar liraya yükseldi.

Akaryakıta kartlarla 104 milyar lira ödendi

– Son bir yılda 46 kez zam gelen akaryakıtta kartlı harcamalar, yılın son çeyreğinde 34.6 milyar liraya çıktı ve salgının etkisinden arındırmak için kapanmanın bittiği yılın ikinci çeyreği ile karşılaştırıldığında yüzde 67 artış gösterdi. Akaryakıtta yıllık kartlı harcama 104 milyar liraya çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık verilerine göre 31 Aralık haftası itibarıyla bireysel kredi kartlarında toplam büyüklük yıllık yüzde 46.6 artışla 209 milyar 947 milyon lira seviyesinde. Vatandaş bireysel kredi kartlarında sadece üç ayda 25 milyar lira daha borçlanarak 2021 yılını bitirdi.