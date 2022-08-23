“Zam yapmak yerine bütçe dostu ürünler geliştirdik”

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, enflasyonla mücadelede zam yapmak yerine tüketicinin bütçesine uygun ürün geliştirdiklerini belirtti.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Şirketler, enflasyon başta olmak üzere ekonomideki sıkıntılara karşı çeşitli yollarla kendilerini korumaya alıyor. Godiva ve Pladis Yönetim Kurulu Başkanı, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, enflasyonla mücadelede nakit akışının çok önemli olduğunu ifade ederek, şirketlerin maruz kaldıkları enflasyona karşı kâr etmeleri gerektiğini kaydetti. Ürünlere zam yapmayı sevmediklerini anlatan Ülker, enflasyonla mücadelede zam yapmak yerine tüketicinin bütçesine uygun ürün geliştirdiklerini belirtti. Hayatın İpuçları isimli kitabının tanıtım toplantısında konuşan Ülker, ekonomideki güncel gelişmelere dair da açıklamalarda bulundu.

BİR ADIM ÖNDE OLUN

Enflasyonist dönemde stok tutulmaması, uzun vadeli düşük kârlı yatırımlardan kaçınılmasını gerektiğini ifade eden Ülker, şirketlerin rakiplerinden bir adım öne geçecek hamleler yapmasının önemli olduğunu kaydetti. İş dünyasına tavsiyelerde bulunan Ülker, “Her gün işinizin başında, icracı olmalısınız” dedi.

Tecrübelerimi, önerilerimi paylaştım

Pandemi döneminde sosyal medya platformlarında yazdığı yazıların arttığını söyleyen Murat Ülker, bunların kitap için bir araya getirildiğini belirtti. Sabri Ülker Vakfı adına basılan kitapta hem tecrübelerini hem de önerilerini paylaştığını anlatan Ülker, “Çalışma arkadaşlarımın yazılarımı okumaları, yorum yapmaları, üzerinde tartışmaları da işi çok verimli bir hale getirdi” dedi.