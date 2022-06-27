Zimbabve’den şok faiz artışı: Politika faizini yüzde 200’e çıkardılar

Zimbabve Merkez Bankası, hükümetin enflasyonu dizginlemek ve döviz kurunu istikrara kavuşturmak için açıkladığı bir dizi önlem ardından politika faizini yüzde 80'den yüzde 200'e çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Zimbabve Merkez Bankası, hükümetin enflasyonu dizginlemek ve döviz kurunu dengelemek için açıkladığı bir dizi önlemden biri olan gösterge faiz oranını rekor seviyeye yükseltti.

Zimbabve Merkez Bankası Başkanı John Mangudya bugün yaptığı açıklamada, para politikası komitesinin faiz oranını yüzde 80’den yüzde 200’e çıkardığını açıkladı. Ülke bu hamle ile yılın başından bu yana toplamda 14 bin baz puan faiz artırmış oldu.

Mangudya, “Para politikası komitesi, enflasyondaki son artışla ilgili büyük endişelerini dile getirdi” dedi. Mangudya, enflasyondaki artışın tüketici talebini ve güvenini sarstığını ve kontrol edilmediği takdirde son iki yılda elde edilen önemli ekonomik kazanımları tersine çevireceğini kaydetti.

ENFLASYON REKOR KIRIYOR

Son aylarda Rusya-Ukrayna ile savaşıyla daralan tedarik zincirleri yüzünden artan emtia fiyatları ve corona virüsü karantinalarının kalıcı etkileri yerel para birimi üzerindeki baskıyı artırmış, gıda, yakıt ve ilaç dahil tüm sektörlerde dolarizasyonun yükseltilmesine neden olmıştu.

Ülkede yıllık enflasyon son iki aydır üç haneli rakamlarla seyrederken, mayısta yüzde 131,7, haziranda yüzde 191,6 olarak kaydedildi. Zimbabwe’nin para birimi bu yıl dolar karşısında yüzde 69 düşüşle 352 dolara kadar geriledi.

EK ÖNLEMLER AÇIKLANMIŞTI

Zimbabve Maliye Bakanı Mthuli Ncube bugün düzenlediği basın toplantısında, hükümetin Zimbabve para biriminin sabit kalmasına yardımcı olmak için önümüzdeki beş yıl boyunca ABD dolarının kullanımını yasallaştıracağını duyurdu.

Para biriminin çöküşünü durdurmaya yönelik önceki girişimler arasında banka kredilerine 10 günlük bir yasak ve Zimbabve Menkul Kıymetler Borsası’nda alım satım kısıtlamaları getirilmişti.

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