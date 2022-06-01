Zincir marketlerden soruşturma tepkisi

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Galip Aykaç, zincir marketlere dönük ikinci soruşturmanın yürütüldüğünü açıklayan Rekabet Kurumu Başkanı'na tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr

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Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Galip Aykaç, zincir marketlere dönük ikinci soruşturma açıklama açıklamaları nedeniyle Rekabet Kurumu Başkanı’na tepki göstererek, “Henüz ortada bir şey yokken bir istikamet çizmeye çalışmasını doğru bulmuyorum.” dedi.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, nisan ayı başında yaptığı açıklamada, zincir marketlere yönelik ilkinden daha büyük, ikinci bir soruşturmanın ilerlediğini, bu soruşturmada kartel ve yeniden fiyat belirleme iddialarının olduğunu söylemişti. Küle, üç büyük grubun uzlaşma başvurularını reddettiklerini belirtmişti.

Kurum, 5 zincir markete geçen yıl kartelleşme suçlamasıyla 2,7 milyar liralık rekor ceza kesmiş, marketler konuyu yargıya taşımıştı.

‘DÜNYA BÜYÜK BİR GIDA KRİZİYLE KARŞI KARŞIYA’

Perakende Günleri 2022 kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Aykaç, gıda krizine de değinerek “Buradan dünyaya ve özellikle de G20 ülkelerine bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen bu süreç için de bir araya gelin ve pandemideki ortak mücadeleyi tüm insanlığı etkileyen gıda krizini çözmek için bir kez daha ortaya koyun. Dünya büyük bir gıda kriziyle karşı karşıya” dedi.

“Yaşanan bu zorlu süreç aynı zamanda dünyanın da sorunu olmaya devam ediyor” diyen Aykaç, “Gelişmiş ülkeler dahil tüm ülkeler, gıda kıtlığı sürecini nasıl kısa zamanda ve an az zararla atlatırım telaşına girmiş durumda” ifadelerini kullandı.

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