ABD’de konut kredisi faizi 14 yılın zirvesinde

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz yüzde 6,25'ten 6,52'ye yükselirken söz konusu faiz oranı Ağustos 2008'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı Ağustos 2008’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD Merkez Bankası (Fed) yüksek enflasyon karşısında agresif faiz artırımlarına devam ederken, yükselen mortgage faiz oranları da konut sektörü üzerinde baskı oluşturmayı sürdürdü.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları 23 Eylül ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 3,7 azaldı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 6,25’ten 6,52’ye yükseldi. Böylece, söz konusu faiz oranı Ağustos 2008’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 5,40’tan 5,70’e yükseldi.

BAŞVURULAR AZALDI

MBA Ekonomi ve Endüstri Tahmininden Sorumlu Başkan Yardımcısı Joel Kan, Fed’in yüksek enflasyona karşı agresif politika önlemlerinin ardından mortgage oranlarının yükselmeye devam ettiğini ve hem satın alma hem de yeniden finansmana ilişkin mortgage başvurularının düştüğünü belirtti.

Benzer şekilde satın alma faaliyetinin de bir yıl öncesine göre yüzde 29 düştüğüne işaret eden Kan, yüksek mortgage oranları ve ekonomik belirsizliğin alıcıların kararlarını etkilediğini aktardı. (AA)

İlginizi Çekebilir Dolar ve faiz fırtınası dünyayı sallıyor