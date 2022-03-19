AKP’li belediye, dev araziyi konut imarına açtı

AKP’li Sultangazi Belediyesi, “Belediye Hizmet Alanı” olarak ayrılmış yaklaşık 24 bin metrekarelik araziyi, “hizmet alanına ihtiyacım yok” diyerek, ticaret+konut imarın açtı.

Özlem GÜVEMLİ

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Sultangazi Belediyesi’nin, kendi mülkiyetinde bulunan yaklaşık 47 bin metrekarelik arazi için hazırladığı imar planı değişikliği teklifi, İBB Meclisi'nin mart ayı oturumlarında gündeme geldi.

Üzerinde Sultangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Sosyal İşler Müdürlüğü, Elden Ele Yardım Merkezi, İBB Sultangazi Atık Yönetim Müdürlüğü tesisleri bulunan yaklaşık 47 bin metrekarelik arazinin büyük kısmı “Belediye Hizmet Alanı” fonksiyonuna sahipti.

Plan teklifinde arazinin büyük kısmına “ticaret+konut” fonksiyonu verilmesi önerildi.

Sultangazi Belediyesi, değişikliğin nedenini; “bu bölgede belediye hizmet alanına ihtiyaç olmaması” gerekçesi ile açıkladı.



İBB'nin olumsuz görüş bildirdiği imar planı değişikliği teklifi, İBB Meclisinde çoğunluğu elinde bulunduran AKP-MHP grubunun oylarıyla kabul edildi. Teklife CHP-İYİ Parti grubu ret oyu verdi.

“SATIŞA KONU EDİLECEK”

Teklifle ilgili İBB Meclisi'ne görüş bildiren İBB Planlama Müdürlüğü bir dizi tespitte bulundu.

“Belediye Hizmet Alanına” ihtiyaç olmadığı şeklindeki gerekçenin teknik ve nesnel gerekçelere dayandırılmadığına dikkat çekildi.

Teklifin üst ölçekli plan kararlarını aykırı olduğu vurgulanarak “Belediye Hizmet Alanı'nın büyük kısmının iptal edilmesi ile bu alanın tescile ve satışa konu edilerek kısa vadede gelir getirmesinin amaçlandığı, ancak meri planda donatı alanında kalan kamu mülkiyetinin bölgenin, günümüzde ve gelecekte ihtiyacı olan kamu hizmetlerinin karşılanabilmesi amacıyla devamlılığının esas olması gerektiği görülmektedir” denildi.

24 BİN 919 METREKARE EK İNŞAAT

Müdürlüğün tespitlerine göre yaklaşık 24 bin metrekare yüzölçümlü belediye hizmet alanın 16 bin metrekarelik kısmı iptal edildi, sadece 7 bin 855 metrekarelik kısmı korundu.

Farklı mahallelere iptal edilen alana eşdeğer olarak sadece 2 bin metrekarelik belediye hizmet alanı ayrıldı ve böylece yaklaşık 23 bin 900 metrekarelik belediye hizmet alanı 9 bin 855 metrekareye düşürülmüş oldu.

Mevcut planda 14 bin metrekare olan ticaret+ konut alanı yeni plan ile 23 bin 800 metrekareye çıkarıldı.

Ticaret konut alanı için emsal 2.25, yükseklik 13 kat şeklinde belirlendi. Bu oranın çevre yapılaşma koşullarının çok üzerinde olduğu vurgulandı.

Müdürlüğün tespitlerine göre plan teklifi ile ticaret ve konut alanında 24 bin 919 metrekare ek inşaat alanı yaratıldı.