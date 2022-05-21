AKP’li belediyeler de satış furyasına katıldı

AKP hükümetinin parsel parsel satış furyasına, AKP’li belediyeler de katıldı. AKP’li belediyeler yüzlerce arsa, mesken ve iş yerini satışa çıkardı.

Latif SANSÜR

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Özelleştirme İdaresi'nin sattığı ve satmak için hazırlık yaptığı mülkiyeti Maliye Hazinesi ile çeşitli kurumlara ait binlerce kamu arazisi tartışılırken, AKP'li belediyeler de satış furyasına katıldı.

Resmi Gazete'de son 10 günde yayımlanan 24 ilan ile yüzlerce arsa, mesken ve iş yeri satışa çıkarıldı. Satış ilanlarının büyük bölümünü iktidarın gücünü arkalarına alan, tüm nimetlerinden yararlanan 17'si AKP, 3'ü MHP'li belediyeler onlarca satışla oluştururken, CHP'li 4 belediye de birer satışla listede yer aldı.

SANAYİ SİTESİNİ SATIŞA ÇIKARDI

AKP'li belediyelerin ilanlarında on binlerce metrekare arsaların yanı sıra, şehir merkezlerinde yer alan bir birinden değerli onlarca konut, ticarethane, akaryakıt istasyonu da listelendi. Samsun Çarşamba Belediyesi satışa çıkardığı 27 mesken için yüzde 50 peşin, geri kalanı için 24 ay vade seçeneği sunarken, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ise Oğuzeli İlçesi Kurtuluş Mahallesindeki 137 bin metrekare üzerine kurulu Mobilyacılar Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 90 işyerinin tamamını 38 milyon lira bedelle satacağını duyurdu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi de 4 ilçedeki su deposu arsaları ile zeytinlik ve çeşmeyi satış listesine koydu. İstanbul Çekmeköy Belediyesi de 21 bin metrekarelik ekolojik turizm alanını satacak.

İŞTE O BELEDİYELER

Son on günde satış ilanları Resmi Gazete'de yer alan belediyeler şöyle:

AKP'li Belediyeler: Samsun Çarşamba, Trabzon, Bergama, Şanlıurfa, Kayseri Develi, Denizli, Çorum, Gaziantep, Konya, Meram, Selçuklu, Karatay, İstanbul Pendik, Çekmeköy, Zeytinburnu.

MHP'li Belediyeler: Kastamonu, Kütahya, Amasya.

CHP'li Belediyeler: Ankara, Tokat Zile, Tekirdağ, Yalova.

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