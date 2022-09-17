Antalya konut fiyatı artışında Türkiye birincisi

Merkez Bankası temmuz ayı konut fiyat endeksine göre Batı Akdeniz bölgesi, yıllık yüzde 215 artış ile konut fiyat artışında Türkiye’de ilk sırayı aldı.

İsmail AKIN

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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Başkanı Davut Çetin, yaptığı yazı basın açıklamasında “Antalya konut fiyatı artışında liderliğe devam ediyor” dedi.

“ANTALYA'YA YERLİ VE YABANCI İLGİSİ ARTTI”

Çetin, Antalya'nın konut fiyatında Türkiye ortalamasının üzerine çıkmasında arsa maliyetleri kadar yabancı talebindeki artışın da rol oynadığını belirterek; “Antalya ve Batı Akdeniz bölgesi, mart ayından bu yana fiyat artışında liderliğini sürdürmektedir. Antalya'da geçmiş yıllarda konut fiyatları diğer bölgelerin altında kalmıştı. Pandemiyle birlikte Antalya'ya yerli ve yabancı ilgisi arttı. Antalya konut fiyatı artışında 2021 yılından itibaren öne geçmeye başladı. Ukrayna'da savaş, Antalya'ya Rusya ve Ukrayna vatandaşlarının yerleşmesini hızlandırdı ve böylece Antalya son aylarda liderliğe yükseldi” diye konuştu.

“FİYAT ARTIŞLARINI YAVAŞLATMASINI UMUYORUM”

“Sevindirici haber, fiyat artışlarında artışın devam etmesine rağmen artış hızının yavaşlamaya başlamasıdır” diyen Çetin, “Temmuz ayında konut fiyatları aylık olarak Türkiye genelinde yüzde 8, Antalya'da yüzde 7,6 oranında artmıştır. Önceki aylardaki çift haneli artışların yerini tek haneye bıraktığı görülmektedir. Küresel ekonomideki durgunluk eğilimi demir-çelik gibi girdilerin fiyatlarında gerilemeye yol açmıştır. Bu gelişmelerin maliyet ve fiyat artışlarını yavaşlatmasını umuyorum” ifadesini kullandı.

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