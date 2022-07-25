Aydın Emlakçılar Odası Başkanı: Yüksek ev fiyatları, gecekondu ve çadır kentler yaratabilir

Aydın İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Alaattin Durmaz, yükselen ev fiyatları ve kiralara dikkat çekerek, “Böyle giderse imkanı olanlar büyük kentlerden ilçelere kaçacak. Olmayanlar ise konteyner, çadır, gecekondu gibi zorunlu barınma alanları yaratacak” dedi.

Latif SANSÜR

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Konut sektöründe tehlikeli bir daralma yaşandığını, piyasanın bu durumu nedeniyle müteahhitlerin üretim yapmaktan korktuklarını söyleyen Aydın İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Alaattin Durmaz, konut sektörünün içinde bulunduğu durumu, “Yarın ne olacağını kimse kestiremiyor. Çok tedirginiz ve iyi gitmiyor. Fiyatların bu günkü gibi kalacağı bilinse yine üretime geçilir ama ufukta böyle bir ışık yok” ifadeleriyle özetledi.

Öğrencilerin, farklı kentlere atanan memurların, yeni evlenen gençlerin konut ve barınma sorunlarının büyüdüğünü, konut sektöründe ise ciddi bir daralma yaşandığını söyleyen Durmaz, “Hem ev fiyatları hem kiralar yükseldi. Vatandaş zor durumda. Bu gün rezidans, villa değil, dar gelirli bir ailenin başını sokacağı sosyal bir dairenin maliyeti 1 milyonun üzerinde.” dedi.

“ACİL OLARAK SOSYAL KONUT ARSASI ÜRETİLMELİ”

Villa, rezidans, lüks evler için değil, dar gelirlinin başını sokabileceği sosyal konutlar için arsa üretilmesi, imara açılması ve bazı kolaylıklar sağlanması gerektiğini söyleyen Durmaz şu ifadeleri kullandı:

“Yapının yarı maliyeti arsa maliyetinden kaynaklanıyor. Acil olarak sosyal konutlar için arsa üretilmeli. Villa rezidans arsasından söz etmiyorum, insanların başını sokacağı 2+1, 3+1 konutların yapılacağı arsalar üretilmeli. Yeni imar alanları açılmalı. Sektör desteklenmeli. Yeni ve ilk defa konut sahibi olacaklara “0” faizli kredi verilmeli.

Satışlarda tapu harcı alınmamalı, yüzde 4 tapu harcı kaldırılmalı. Bunlar olmazsa dar gelirli vatandaşların nerede yaşayacaklarını bilmiyorum. Böyle giderse imkanı olanlar büyük kentlerden ilçelere kaçacaklar. Olmayanlar ise konteyner, çadır, gecekondu gibi zorunlu barınma alanları yaratacak. Durum bu yöne doğru gidiyor.”

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