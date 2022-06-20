‘Binaları kârsız yeniliyoruz’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve konut projeleri geliştiren KİPTAŞ, olası büyük depreme karşı kentsel dönüşüme hız verecek adımlar atıyor.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, binalarını dönüştürmek için vatandaşların kapı kapı dolaşması yerine süreci hızlandıran ve tüm talepleri tek bir merkezde toplayan bir sistemi, İstanbul Yenileniyor Platformu'nu hayata geçirdiklerini söyledi. “KİPTAŞ olarak sıfır kârla binaları yeniliyoruz” diyen Kurt, uyguladıkları sistem ile İstanbul dışında başka şehirlerden de talepler aldıklarını belirtti.

YOĞUN İLGİ VAR

Kurt, şöyle konuştu: “Yoğun ilgi ile karşılaştığımız platform bugüne kadar 38 ilçe ve 582 mahalleden, yaklaşık 453.564 kişiyi kapsayan 5.243 dönüşüm başvurusu aldı. Sistemden alınan tüm başvurular, yaklaşık olarak 4.006 parsel, 11.860 yapı, 113.391 konut ve 10.485 ticari olmak üzere toplam 123.876 bağımsız birimi kapsıyor.”