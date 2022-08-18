Bursa’da beşinci OSB’ye CHP’den sert tepki

Bursa Kestel ilçesi kırsal Soğuksu Mahallesi'nde, 3 bin 300 dönüm arazi üzerinde beşinci organize sanayi bölgesi oluşturulmak istenmesine CHP tepki gösterdi.

Halil ATAŞ

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Bursa’da kırsal Soğuksu Mahallesi’nde, 3 bin 300 dönüm arazi üzerinde yeni bir organize sanayi bölgesi (OSB) yapılmak istenmesine tepkiler dinmiyor.

“ARTIK CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ, EMLAKÇI OFİSİDİR”

Soğuksu Mahallesi’ndeki, OSB yapılmak istenen bölgede Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, CHP Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal, Yüksel Özkan ve Kestel ilçe Başkanı Hatice Doğan basın açıklaması yaptı.

Karaca yaptığı açıklamada, “Şeker fabrikalarını sattılar, gübre fabrikalarını sattılar. Yollar, hanlar, hamamlar, para edecek ne varsa satıldı. Şimdi ellerine sadece kupon araziler kaldı. Artık Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, emlakçı ofisidir. Türkiye’nin neresinde arazi var, neresinde para edecek bir yer var 1/25.000, 1/5.000 imar planı yapılıyor” şeklinde konuştu.

“20 YILLIK AKP İKTİDARININ SONU YAKLAŞTI”

20 yıllık AKP iktidarının sonunun yaklaştığını ve karanlık sayfalardaki yerini alacağını belirten Karaca, “Buraya daha önce de gelmiştik. Hemen arkada bir mera var. Hazine arazisi, oraya da bir cezaevi yapmak istiyorlardı. AKP’nin meralara karşı hasmane tutumunu anlıyorum. Samanlı’da da 600 dönümlük Samanlı merası var. Orada 108 bin metrekaresine şu an beton dökülüyor. Lojistik merkezi yapacaklarmış. Oraya Şehir Hastanesi’nin yapılmasını mahkeme dur demişti. Orası taşkın alanı. Burada risk var.” ifadelerini kullandı.

“BURSA’DAKİ OSB’LERİN DOLULUK ORANINA BAKIN”

“Kestel Belediye Başkanı’nın başta karşı çıktığı Kestel’in beşinci OSB’sinin yapılmasının planlandığı yer burası” diyen Karaca, şöyle konuştu:

* “Bakın 4 tane OSB var Kestel’de. Bursa’da hali hazırda 18 tane çalışan OSB var. Şöyle bir dönüp bakın. OSB’lerin doluluk oranlarına bakın. Biri yüzde 55 ile çalışıyor, birisi bilmem kaçta çalışıyor. Bu ülke fabrika da lazım, sakın ha şunu da düşünmesinler, CHP karşı çıkıyor diyorlar ya, biz karşı çıkmıyoruz.

* Eğer fabrika yapılacaksa doğru yer burası değil. Doğru yer tespit edilecek. Bu fabrikalar mutlaka ülke için ihtiyaçsa kurulur, istihdam olur, ekonomiye değer kazandırılır. Biz bunlara karşı değiliz. Neye karşıyız? İşte buraya yapılmasına. Gidip daha uygun yerlere yapılması gerekiyor. Daha henüz Bursa’daki OSB’ler tam kapasiteye ulaşmamışken bir yenisine ne aynı ihtiyaç var?”

“SANAYİ ODASI YÖNETİMLERİNİN İŞİ ARSA SPEKÜLATÖRLÜĞÜ MÜDÜR”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’na seslenen Karaca, “Onlar da resmen arsa spekülatörlüğü yapıyor. Yani Ticaret ve Sanayi Odası yönetimlerinin işi arsa emlak ofisi işletmek midir, arsa spekülatörlüğü müdür, yoksa gerçek anlamda sanayiciye yardımcı olmak, onlar yatırım yönlendirmek midir? Odaların görevi köylüden üç kuruşa aldıkları tarlaları gidip sanayicilere on katına, yirmi katına satmak mıdır?” diye sordu.

“KESTEL BEŞİNCİ OSB’Yİ TAŞIYAMAZ”

Soğuksu’daki arazinin Bursa’nın İmar Anayasası sayılan Bursa Çevre Düzeni Planı’na tarım ve orman arazisi olarak işlendiğini hatırlatan CHP Kestel İlçe Başkanı Hatice Doğan da şunları söyledi:

* “Kağıt üzerinde tarım ve orman arazisi olan bu arazisi AKP ve MHP’nin başını çektiği Cumhur İttifakı tarafından yağmalanarak organize sanayi bölgesi oluşturulmaya çalışılıyor.

* En son belediye meclis toplantımız yapıldığında AKP’li Belediye Başkanı Önder Tanır’ı uyardık, dedi ki, ‘Kestel’de dört tane organize sanayi var. Kestel beşincisini taşıyacak kapasitede değil. O gün beşinci OSB’ye karşı olduğunu söyleyen Önder Tanır’a buradan şöyle sesleniyorum; Önder başkan, hodri meydan! Biz buradayız. Biz karşı çıkıyoruz, meydan okuyoruz.

* Ama senaryo değişti, ne oldu? Dediler ki, ‘birinci sanayi bölgesi Kestel’in içinde havayı kirletiyor, birinci sanayi OSB’yi buraya taşıyacağız’ Allah’tan korkun! Burada buğday yetişiyor. Ayçiçeği yetişiyor. Soğan tarlası karşımızda. Meyve ağaçları, üzüm bağları karşımızda. Bu alanlar neden yok ediliyor? Neden tahrip ediliyor?”

“2 YILDIR SANAYİ BACAKLARINA FİLTRE TAKACAĞIZ DİYE SÖZ VERDİN”

Doğan, “Kestel Birinci Sanayi Bölgesi’nin bedelini hala çok ağır ödüyor. Geldiğimiz noktada biz bunu istemiyoruz, köylü de tarım yapmak istiyor. Siz bugüne kadar tarımı desteklemediniz. Kendi alanlarınızı ekmiyoruz. Kendi tarımımızı üretmiyoruz. Türkiye dışa bağımlı bir tarım politikası izliyor. Geldiğimiz bu noktadan sonra biz şunu buradan söylüyoruz; Önder Tanır, 2 yıldır Kestel’de sanayi bacalarına filtre takacağız diye söz verdin, iki yıllık süre temmuzda bitti, halâ filtreler takılmadı. Biz size neden güvenelim? şeklinde konuştu.