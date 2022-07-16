Cengiz İnşaat: 50 bin ağaç dikeceğiz

Bodrum’da Cennet Koyu olarak bilinen bölgede gayrimenkul projesi geliştirecek olan Cengiz İnşaat konuyla ilgili açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

SÖZCÜ, Cengiz İnşaat’ın Bodrum’un en değerli bölgesinde yer alan 678 bin metrekarelik arazide villa ve otel inşaatına başlayacağını ve Bulgari ile işbirliğine gittiğini hafta başında duyurdu.

Dün konuyla ilgili olarak gazetemize bir açıklama gönderen Cengiz İnşaat, parselde ağaç kesimi yapılmayacağını ve 50 bin adet ağaç dikileceğini belirtti.

Arazide yükselecek projede yürürlükte bulunan imar planı hükümlerine uyulacağını kaydeden şirket, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararlarına ve mevzuata uygun davranılacağı ifade etti.

İlginizi Çekebilir Mehmet Cengiz, Bodrum Cennet Koyu'nda projeye başlıyor

İlginizi Çekebilir Mehmet Cengiz'in kardeşi dağı oydu, villayı koydu

İlginizi Çekebilir Bodrum'da Mehmet Cengiz isyanı: Aklın varsa Bodrum'u karşına alma