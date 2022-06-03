Dikimevi’nden de o müteahhit çıktı

İstanbul'da 2018 yılında imara açılan Beşiktaş Barbaros Bulvarı’ndaki 30 dönümlük eski Jandarma Dikimevi arazisi Emlak Konut GYO tarafından ASTAŞ'a satılmıştı. İmar planı değiştirilerek bina yükseklikleri artırılan arazi üzerinde inşa edilecek lüks villa ve rezidans projesini, Atatürk Havalimanı'nın pistlerini yıkan Yapı ve Yapı firmasının hayata geçireceği ortaya çıktı.

İsmail ŞAHİN

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Jandarma Genel Komutanlığı, TOKİ ile imzaladığı protokol çerçevesinde İstanbul Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda bulunan yaklaşık 30 dönümlük askeri alanı TOKİ’ye devretti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle onaylanan plan değişikliğiyle 3 Eylül 2018 günü arazi yapılaşmaya açıldı.

Boğaz manzaralı 16 parselden oluşan arazinin 17 bin 500 metrekare konut alanı, 12 bin 260 metrekare ise donatı alanı olarak belirlendi.

İmar değişikliğinin duyurulduğu gün, Emlak Konut GYO, Jandarma Dikimevi arazisini 360 milyon lira bedel üzerinden altı eşit taksitle TOKİ'den satın aldı.

Bir ay sonra Emlak Konut GYO gazetelere ilan vererek 15 Ekim 2018 günü arsayı ihale yoluyla satışa sunulacağını duyurdu.

36 AY TAKSİTLE SATILDI

Emlak Konut’un Ataşehir’deki Genel Müdürlüğü’nde yapılan ihaleye katılan tek firma olan ASTAŞ Gayrimenkul 472 milyon lira + KDV teklif etti. İhale komisyonu 24 Ocak 2019’da satışa onay verdi ve 29 bin 760 metrekare yüzölçümlü arazi KDV hariç 461 milyon 911 bin lira (KDV Dahil 545 milyon 55 bin lira) bedel üzerinden 36 ay taksitle satıldı.

YÜKSEKLİK ARTIRILDI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘bina yükseklikleri zemin + 5 katı geçmesin' talimatı ve şehir dışına taşınacak askeri alanların yeşil alan olacağına yönelik sözlerine rağmen, Haziran 2021’de bir kez daha yapılan imar planı değişikliğiyle arsanın konut için ayrılan 17 bin 500 metrekarelik kısmında kat yüksekliği beşten sekize çıkarıldı.

KAKS yani net inşaat alanı arttırılmadan kat yüksekliğini arttırabilmek için plan notlarında düzenleme yapıldı. Konut alanında bodrum katlarında yapılacak konut kullanımlı bağımsız bölüm brüt alanın yüzde 10’unu, ticari kullanımlı bağımsız bölüm brüt alanın yüzde 50’sini aşmayan depo amaçlı eklentiler net inşaat alanına dahil edilmedi. Açık çıkmalar, kat bahçeleri, kış bahçeleri ve teknik alanlar emsale esas alanın yüzde 30’unu aşmamak kaydıyla net inşaat alanının dışında bırakıldı.

YAPI&YAPI PROJEYE DAHİL OLDU

ASTAŞ, arazi üzerinde Kempinski ile lüks bir gayrimenkul projesi geliştirdi ve 2022 yılının ilk çeyreğinde projeyi duyurdu. Ancak, geçtiğimiz hafta başında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Atatürk Havalimanı’nın iki pistinin kırılarak söz konusu alanı Millet Bahçesi’ne dönüştürme işiyle ilgili ihaleyi kazanan Yapı ve Yapı firması basın yayın organlarına bir bülten gönderdi.

Bültene göre, villa ve rezidanslardan oluşan 155 birimlik Kempinski Residence Balmumcu projesi Yapı ve Yapı tarafından hayata geçirilecek. 2024 yılında tamamlanması planlanan projeyi hayata geçiren firma son dönemde kamudan aldığı ihalelerle dikkat çekiyor.

Rize Güneysulu olduğu belirtilen Zafer Yıldırım’ın sahibi olduğu Yapı ve Yapı şirketine 2019, 2020 ve 2021 yıllarında verilen kamu ihalelerinin toplamı 16 milyar 192 milyon lira oldu.

21-B olarak bilinen “davet usulü pazarlık” yöntemiyle çok sayıda kamu ihalesi alan firma, hali hazırda İstanbul Finans Merkezi’ndeki SPK binası ve özel proje alanı ile Etiler’deki Polis Meslek Yüksekokulu arazisinde yükselecek projesinin inşaatını üstlenmiş durumda.

ANKARA AKM VE MİLLET BAHÇESİ'Nİ DE YAPTI

Emlak Konut GYO’nun Başakşehir’deki Kuzey Yakası adlı ofis projesini de inşa eden Yapı & Yapı, kamudan aldığı çevre düzenleme ve park ihaleleriyle de biliniyor. Ankara AKM ve Millet Bahçesi, Başakşehir Millet Bahçesi, Hoşdere Hayatpark projesi ve Maltepe sahilindeki 1 milyon 250 bin metrekare dolgu yapılarak hayata geçirilen Orhangazi Şehir Parkı firmanın projeleri arasında yer alıyor.

Yapı ve Yapı’nın aldığı son ihalelerden biri de geçtiğimiz yıl Haziran ayında yapılan Çamlıca Camii yanında Kirazlıtepe’de başlatılan 706 konutluk kentsel dönüşüm projesiydi.

Şirkete daha sonra Eylül ayında yapılan 653.9 milyon liralık Sinop’taki karayolu ihalesi yine gizli kapaklı şekilde kimseye duyurulmadan verildi.

Yapı & Yapı 100 bin lira sermaye ile 2004 yılında kuruldu. 7 kez sermaye artışına giden şirket, sermayesini 118 milyon 910 bin liraya çıkardı.