Dubai’nin en pahalı evini kimin aldığı ortaya çıktı

Bloomberg, Dubai’de 80 milyon dolara satılan sahil villasını Hint milyarder Mukesh Ambani’nin aldığını yazdı.

Sozcu.com.tr

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Birleşik Arap Emirlikleri’ne bağlı Dubai'de şimdiye kadar yapılan en pahalı konut anlaşmasıyla 80 milyon dolara satılan sahil villasını Hint milyarder Mukesh Ambani'nin şirketi Reliance Industries'in aldığı ortaya çıktı.

Bloomberg'in anlaşmayı yakından takip eden kişilere dayandırdığı haberde Palm Cumeyra'daki mülkün önceki aylarda Ambani'nin en küçük oğlu Anant için satın alındığı belirtildi.

10 YATAK ODALI, ÖZEL SPALI

Birleşik Arap Emirlikleri basınına göre sahil kenarındaki konut, palmiye şeklindeki yapay takımadaların kuzey kesiminde yer alıyor ve malikanede 10 yatak odası, özel bir spası, kapalı ve açık havuzları var.

Hükümetin yabancıların ev sahibi olmasına ilişkin kısıtlamaları gevşettiği Dubai, ultra zenginler için popüler bir pazar haline geldi. Britanyalı eski yıldız futbolcu Devid Beckham ve eşi Victoria Beckham, Bollywood yıldızı Shahrukh Khan, Ambani'nin yeni komşularından bazıları olacak.

ÇOCUKLARI İÇİN MİLYON DOLARLAR HARCANIYOR

Bloomberg'in milyarderler endeksine göre Anant, 65 yaşındaki Ambani'nin 93,3 milyar dolarlık servetinin üç varisinden biri. Dünyanın en zengin 11. ismi olan Hint milyarder yeşil enerji, teknoloji ve e-ticarete yönelik birkaç hamlenin ardından imparatorluğunu yavaş yavaş çocuklarına devrediyor.

Geçen yıl Reliance, Ambani'nin büyük oğlu Akash'a ait olduğu söylenen bir malikanenin de içinde yer aldığı Birleşik Krallık'taki Stoke Park Ltd.'yi satın almak için 79 milyon dolar harcadı.

Aileyi yakından takip eden bir kaynağa göre Akash'ın ikiz kız kardeşi Isha da New York'ta ev bakıyor.

Bununla birlikte Ambanilerin esas evi Mumbai'deki üç helikopter pistine sahip, 168 araçlık park yeri olan, 50 kişilik bir sinema salonu içeren, büyük bir balo salonuna ve dokuz asansöre sahip, 27 katlı gökdelen Antilia olarak kalacak.

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