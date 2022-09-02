Erdoğan ‘dikey mimari yok’ dedi, iktidar 36 katlı üç gökdelene yol verdi

Beşiktaş’taki Etiler Polis Meslek Yüksekokulu arazisi üzerinde geliştirilen lüks projede imar planları Danıştay tarafından iptal edilmişti. Ancak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'a bir hançer daha saplayacak projenin imdadına yetişti! Hazırlanan yeni imar planı, akıllara Erdoğan'ın yüksek binalarla ilgili sözlerini getirdi...

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dikey mimariyle mücadele edeceğini ve yatay mimari konusundaki ısrarını hemen her fırsatta dile getiriyor. Ancak, sözler bir türlü hayata geçmiyor.

İstanbul’da içerisinde üç gökdelenin yer aldığı ve planları Danıştay tarafından iptal edilen proje için iktidar devreye girdi.

“İstanbul’a ihanet ettik, hâlâ da ihanet ediyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte şu uyarıları ve tespitleri yapmıştı:

‘DİKEY MİMARİ İNTİHARDIR’

25 Ocak 2021: Ülkemizin şehirleşme kalitesini yükseltmeyi de hedefliyoruz. Yeni projelerimizin tamamını yatay mimar stratejisiyle hazırlıyoruz. Dikey mimari hele hele deprem bölgesinde bizim için intihardır.

’40-50 KATLI BİNALARIN İÇERİSİNDE YAŞAMAK MÜMKÜN DEĞİL”

12 Aralık 2019: İnsanoğlu göğe yakın değil toprağa yakın yaşamalıdır. Ama öyle konutlar yapıldı ki 20-30-40-50 kat bu binaların içerisinde yaşamak mümkün değil. Aynı binanın içinde yaşıyor ama birbirlerini tanımıyor. Komşu ölüyor, diğerinin ondan haberi yok. Bu bize yakışmıyor ve yakışmadı.

‘RUHUMUZA UYGUN BİR MİMARİ DEĞİL’

3 Şubat 2019: İnsanoğlu topraktan uzak olmamalı. Toprağa yakın olmalı. Öyle 50 kat, 60 kat, 70 kat bir mimari, aslında bizim medeniyet ruhumuza da uygun bir mimari değildir. Dikey mimari insan ilişkilerini de ortadan kaldırıyor.

‘BU KAPİTALİZM NELERE MUKTEDİR’

9 Ocak 2019: Denizlerimizin kenarlarında, orman alanlarımız, buraları betona, toprağa çevirme gayreti içinde olanlar var. Ya şu para va ya, nelere muktedir. Bu kapitalizm nelere muktedir. Orman morman ne var ne yok kesiyor, atıyor, götürüyor. ‘Oraya bir dikey mimari yapayım, malı götüreyim'. Yapılan bu. Doğa şöyle olmuş, böyle olmuş umurunda değil.

‘DİKEY MİMARİ YOK, YATAY MİMARİ…’

8 Kasım 2018: Diyoruz ki dikey mimari yok, yatay mimari. AK Parti'nin çevrecilik, şehircilik anlayışı bu, bunu göstermemiz lazım.

7 Kasım 2017: Günümüz şehirleri insana huzur vermiyor. Beton, beton, beton. Orada ruh yok, huzur yok. Bu huzuru yeniden bulmak için biz yöneticiler başta olmak üzere tüm belediyelere çok ciddi işler düşüyor.

‘BİZ BU ŞEHRE İHANET ETTİK’

21 Ekim 2017: 40 kat, 100 kat binalar yapmak sizi medeni yapmıyor ama biz de bu tuzağın içine düştük. İstanbul gerçekten müstesna bir şehirdir. Ama biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hâlâ da ihanet ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum.

1 Temmuz 2016: İstanbul'a çok yanlışlar yaptık. Onu da söyleyeyim. Ucube inşaatlar yaptık. Bu ucube inşaatlarla maalesef İstanbul'umuzun o güzelliğine bizler yanlışlık yaptık.

İKTİDAR YİNE DEVREYE GİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar içindeki uyarıları ise pek hayata geçmedi. İstanbul’un hemen her ilçesinde hormonlu binalar yükseldi , yükselmeye de devam ediyor.

İktidar son olarak dün, İstanbul’da çok tartışılan bir arazi için devreye girdi.

Beşiktaş’ta bulunan Etiler Polis Meslek Yüksek Okulu’nun dev arazisi için hazırlanan ticaret-konut imarlı planlara TMMOB Şehir Plancıları Odası ile TMMOB Mimarlar Odası 2013 yılında dava açtı.

2019 yılında İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi planı iptal etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, karara itiraz etti ve Danıştay’a giden davada istinaf mahkemesinin kararı 1 Aralık 2021’de onandı ve imar planı iptal oldu.

Ancak, arazi üzerinde yükselecek ve üç gökdelenden oluşan lüks projede mayıs ayından bu yana yürütülen inşaat çalışmaları geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından durduruldu ve Beşiktaş Belediyesi projeyi mühürledi.

Atatürk Havalimanı’nın pistlerinin yıkım işini alarak gündeme gelen Yapı ve Yapı firması ile Astaş tarafından inşa edilen proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı dün adım attı ve yargının planlarını iptal ettiği parsel 31 bin 882 metrekarelik arazinin 31 Ağustos 2022 tarihinde onayladığı yeni imar planlarını 1 Eylül itibariyle itirazlar için askıya çıkardı.

Plan ile parselin 30 bin 422 metrekarelik kısmı ticaret ve turizm alanı oldu. Bu alanlara; iş merkezleri, AVM, otel, rezidans yapılabiliyor. İnşaat hakkını belirlemek için plana “İstanbul 4 No’lu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 2019 tarihli kararı ile uygun görülen mimari projede belirlenen iskana konu alanlar toplamını geçemez” notu eklendi.

BOĞAZ MANZARALI…

Boğaziçi Kanunu’na göre etkilenme bölgesinde en yüksek 5 kat sınırını geçmemek şartı ile konut yapılabileceğinin hükme bağlanmış olması nedeniyle alanın ‘ticaret ve hizmet' olan fonksiyonu ‘ticaret ve turizm' fonksiyonu olarak değiştirildi. 536 bağımsız bölümden oluşan 36’şar katlı üç gökdelenden oluşan projenin iki kulesinde 251 rezidans, üçüncü kulesinde ise 156 oda, 16 süit ve üç restorandan oluşan bir otel olacak. Projenin zemin ve bodrum katlarında ise ticari alanlar yer alacak.

2 KAT BODRUM ISRARI

Mahkeme brüt emsal üzerinden 2 kat bodrum katının emsal harici tutulmasını da kamu yararına aykırı bulunmuştu. Raporda Boğaziçi Kanunu’nda bodrum katların iskan edilemeyeceğine dair hüküm yer almadığı belirtilerek buna karşın hazırlanan plan ile parsel üzerinde emsal değeri verilmediği, yapı bloklarının plana işlenerek 2 bodrum katının iskan edileceğinin plan notuna eklendiği kaydedildi.

YAPI VE YAPI’YA SATILMIŞTI

Arazide bulunan polis okulu, riskli alan ilan edilmesinin ardından 2014 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı. Okulun üzerinde bulunduğu arazi, İçişleri Bakanlığı'yla yapılan protokolle İBB'ye devredildi.

Bedeli yaklaşık 430 milyon TL olarak belirlenen arazinin imar planı değiştirilerek ticaret ve hizmet alanı ilan edildi ve arazi üzerinde 100 bin metrekarelik inşaat hakkı sağlandı.

Arazi 2018 yılında tartışmalar arasında İBB tarafından satışa çıkarıldı. Arazi 1 milyar 388 milyon 520 bin TL'ye İBB şirketlerinden KİPTAŞ'ın oldu.

KİPTAŞ da aynı yıl arazi için davet usulü ile ihale düzenledi. İhaleyi, Yapı ve Yapı San. Tic. A.Ş. + ASTAŞ Gayrimenkul Yatırım A.Ş. kazandı. Sözleşmenin imzalanması ile 26 Haziran 2018'de yer teslimi yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılının sonunda paylarının tamamını Yapı ve Yapı şirketine 2 milyar 40 milyon liraya satarak projeden çekildi. İBB’nin paylarını ihale düzenlemeden rekabet ortamı yaratmadan piyasa rayicinin oldukça altında bir değere ek protokol yoluyla devretmesi eleştirildi.