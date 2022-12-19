İBB mühürlemişti, silüet tartışması yaratan yurt inşaatına onay

Süleymaniye Camii’nin silüetine hançer gibi saplanan İlim Yayma Vakfı’nın yurt inşaatını da kapsayan Fatih’teki Demirtaş Mahallesi’nin yenileme planları İBB Meclisi’nde oy çokluğu ile kabul edildi. Kurulu kararı ile bölgedeki 4 kat yükseklik sınırı 3 kata düşürüldü. Ancak İBB’nin Süleymaniye bölgesi için başlattığı yeni planlama sürecinin beklenmemesi itirazlara neden oldu.

Özlem GÜVEMLİ

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Silüet tartışmasına neden olan ve inşaatı İBB tarafından mühürlenen İlim Yayma Vakfı'nın Süleymaniye'de inşa ettiği yurt binasını da kapsayan 71 bin metrekarelik Demirtaş Mahallesi Yenileme Projesi İBB Meclisi'nde yeniden gündeme geldi.

2021 yılında kabul edilen imar planı teklifi yasa gereği İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'ne gönderilmişti. Kurul 29 Mart 2022 tarihinde yani İlim Yayma Vakfı'nın Süleymaniye Camii'nin silüetini bozduğu tartışmasının yapıldığı sırada planı, bazı düzeltmelerle uygun bulundu. Ve bu kurul kararı mevzuat gereği tekrar değerlendirilip karar alınmak üzere İBB Meclisi'ne iletildi.

YÜKSEKLİK 4 KATTAN 3'E DÜŞÜRÜLDÜ

Kurulun kararı aralık ayı oturumlarında gündeme alındı. Kurul kararında Süleymaniye Camii ve Külliyesi silüeti ile çevresindeki diğer tescilli yapılarla olan ilişkileri göz önüne alınarak plan sınırları içinde 4 kat olan yükseklik 3 kat olarak düzeltildi. Plana “Tescilsiz parsellerde arazinin doğal eğimi dikkate alınarak kademelendirilmiş mimari uygulama projeleri hazırlanacaktır” notu eklenmesi uygun bulundu.

“YÜKSEKLİK ARTAR” UYARISI

İBB Planlama Müdürlüğü, kurul kararı ve Fatih Belediye Meclisi'nde 2021 yılında oyçokluğu ile kabul edilen plan teklifini birlikte değerlendirdi. Fatih Belediyesi'nin planında “kot farkından dolayı oluşacak kademelenmelerde yenileme avan projesi esas alınacaktır” notunun eklendiği ve bu not ile yüksekliklerin arttırıldığı uyarısında bulundu.

Ayrıca 2012 tarihli bölge planlarındaki “yeni yapılaşmalarda 9.50 metre yükseklik aşılamaz” ibaresi yerine 3 kat sınırın işlenmesi ile de ticaret bloklarının nihai yapı yüksekliğinin ve kullanılabilir alanının arttırıldığı tespit edildi. Çünkü imar yönetmeliğine göre ticaret bölgelerinde bir katın kendi içindeki yüksekliği 6 metreye kadar çıkabiliyor.

İBB'NİN HAZIRLADIĞI YENİ PLAN BEKLENMEDİ

Süleymaniye Yenileme Alanı'na ilişkin Planlama Müdürlüğü tarafından 1/5 bin ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı çalışması başlatılması amacıyla 21 Haziran 2022 tarihinde başkanlık olurunun alındığı belirtilerek teklif edilen değişikliğin bu plan kapsamında değerlendirmesi gerektiği vurgulandı. Ancak plan teklifi, AKP-MHP grubunun oyları ile kabul edildi. CHP-İYİ Parti grubu da İBB'nin Süleymaniye için başlattığı yeni üst ölçekli planın beklenmesi gerektiğini belirterek “hayır” oyu kullandı.

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