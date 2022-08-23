İmamoğlu: Çok geç olmadan bu binaların hepsini yenilemeliyiz
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bina yıkımından görüntü paylaşarak "Bir kepçe darbesiyle kolayca yıkıldı. Ne yazık ki İstanbul’da bu örnekteki gibi on binlerce riskli yapı var. Çok geç olmadan bu binaların hepsini yenilemeliyiz" dedi. İmamoğlu, vatandaşa çağrıda bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy ilçesindeki kentsel dönüşüm kapsamında Özden Apartmanı'nın yıkımından görüntü paylaşarak riskli yapı ve deprem tehlikesine dikkat çekti.
Eski binanın bir kepçe darbesiyle kolayca yıkıldığına vurgu yapan İmamoğlu, “Ne yazık ki İstanbul'da bu örnekteki gibi on binlerce riskli yapı var. Çok geç olmadan bu binaların hepsini yenilemeliyiz“ dedi.
İmamoğlu, vatandaşa İBB'nin başlattığı “İstanbul Yenileniyor” projesine başvurma çağrısı yaptı.