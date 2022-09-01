İstanbul Boğazı’na imar affı mı geliyor?

İstanbul Boğazı'nda son dönemde artan kaçak yapılaşma farklı bir boyut kazandı. Kanuna göre, kaçak inşaat yapan ve göz yumanlara hapis cezası var ancak mühürlenen ve yapı tatil tutanağı asılı olan mülklerde inşaat çalışmaları son sürat devam ediyor. Kaçak yapılaşmanın durmaması 'imar affı mı geliyor' sorusuna neden oldu...

İsmail ŞAHİN

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İstanbul Boğaz'ında kaçak inşaat patlaması yaşanıyor.

Vatandaşlar ihbar ediyor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü yapı tatil tutanağı tutuyor, inşaat mühürleniyor ama nasıl oluyorsa yapılaşma durmuyor.

Kanunlara göre 15 gün içinde kaçak eklentilerin yıkılması gerekiyor, mülk sahibi yapmazsa, Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün yıkım işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor. Ancak yıkım olacağına inşaatlar devam ediyor. Bunun son örneği Beşiktaş’ta yaşandı.

SÖZCÜ, 26 Ağustos 2022 tarihinde Bebek Mahallesi’nde yer alan bir yol yalısında kaçak yapılaşma nedeniyle mühürlenen bir yalıda inşai çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

Elimize ulaşan görüntülerde kapısında mühür bulunan ve yapı tatil tutanağı asılı olan yalıda işçilerin çalışmaya devam ettiği görülüyordu. Aradan geçen sürede inşaat daha da hızlandı.

Bugün yine aynı yalının önüne kamyonla malzeme getirildi ve içeriye malzeme taşındı.

İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün 8 Ağustos 2022 tarihinde mühürlediği yalıda inşaat çalışmalarının herhangi bir izin olmadan ve herkesin gözü önünde rahat bir şekilde sürmesi şaşkınlık yarattı.

Vatandaşların Koruma Kurulu'na yaptığı şikayet, herhangi bir izin alınmadan Boğaz'a nazır yalıda süren kaçak inşaatı ortaya çıkarmıştı.

İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, gelen ihbarlar üzerine 140 ada 48 ve 49 parsellerde yer alan bir taşınmazı incelemiş ve izinsiz olarak tadilat işlemenin gerçekleştirildiği yol yalısının bahçesinde fazladan 250 metrekarelik bir alan inşa edildiği tespit edilmişti.

Ayrıca, bahçeye kaçak olarak havuz, makine dairesi yapılırken, komşu parselle çekme mesafeleri ihlal edilerek kaçak bir mutfak yapıldığı, bina dışına kaçak asansör inşa edildiği, garajın büyütüldüğü tespit edilmişti. Ancak tüm bu tespitlere rağmen yalıda mühüre rağman kaçak inşaat faaliyetleri bir aydır sürüyor.

YALI BU YIL EL DEĞİŞTİRDİ

Cevdetpaşa Caddesi 129 numarada yer alan bina Bebek Avenue Turizm Yatırım Anonim Şirketi'ne ait görünüyor.

21 Şubat 2022 tarihinde İstanbul'da kurulan şirketin sahibi ise İngiltere merkezli Realty Investment & Management adlı şirket görünüyor.

843 metrekare büyüklüğündeki gayrimenkul Bebek Avenue kurulduktan 4 gün sonra yani 25 Şubat tarihinde satın alınıyor.

YASA NE DİYOR?

2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nun 13. maddesinde yapının, inşaat ruhsatı ve eklerine ve imar mevzuatına aykırı yapılmış bölümlerinin hemen yıkılması gerektiği belirtiliyor. Kanunda, yıkım emrinin 15 gün içinde mal sahiplerine tebligatla bildirileceği ifade ediliyor. Tebligatın tamamlanmasından itibaren 15 gün içinde yapı, mal sahibi tarafından yıkılmaz ise yıkım işleminin Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nce yerine getirileceği ve yıkım masraflarının yüzde 20 fazlasının mal sahibinden tahsil edileceği yasada yazıyor.

Kanuni süre geçmesine rağmen kaçak yapılaşmaya müdahale edilmemesi ve yapılan eklentilerin yıkılmaması dikkat çekiyor. Göz göre göre Boğaz’ın farklı bölgelerinde devam eden kaçak inşaatlar ‘imar affı mı gelecek’ sorusunu gündeme getiriyor.

GÖZ YUMANA DA CEZA VAR

Boğaziçi Kanunu’nun 18. maddesi imar usulsüzlüklerine yönelik verilecek ceza hükümlerini içeriyor. Buna göre, Boğaziçi alanında inşaat ruhsatı alınmadan yapılan yapıların tamamı, inşaat ruhsatı ve eklerine ve imar mevzuatına aykırı yapılan yapıların aykırı kısım ve bölümleri, yıktırılmakla beraber, yapı sahipleri, fenni mesulleri ve müteahhitleri bir aydan altı aya kadar hapis ve 200 bin liradan 500 bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılıyor. Bu kanunla verilen görevleri ve bu görevleri belirtilen süre içinde yapmayanlar veya görevini kötüye kullananlar fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor.