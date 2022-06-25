İstanbul Çekmeköy’deki rant oyununa yargı dur dedi, bakanlık devreye girdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın imara açtığı Çekmeköy Kışlası’nın planları mahkeme tarafından iptal edildi. İnşaat hazırlıklarının başladığı plansız kalan eski askeri alan için bakanlık yeni plan yaptı. Yeni planda mahkemenin iptal gerekçesi olan yollar yeniden düzenlendi, eksik olan kentsel tasarım projesi tamamlandı.

Özlem GÜVEMLİ

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı arasında Çekmeköy Taşdelen'deki 458, 459 ve 460 numaralı parseller için 9 Mart 2020'de protokol imzalandı. Askeri alan, aynı yıl bakanlık tarafından “rezerv yapı alanı” ilan edildi. Bakanlık 9 Temmuz 2021'de de eski askeri alanın planlarını değiştirerek dev araziyi imara açtı. Planlar mahkemelik oldu. İnşaat hazırlıklarının başladığı, ağaçların kesildiği kışla arazisine ilişkin imar planlarının iptal edildiği ortaya çıktı.

ALAN PLANSIZ KALDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 24 Haziran günü askıya çıkardığı yeni plan değişikliğinin açıklama raporunda; İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nin 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliğine açılan davanın reddine, 1/5 bin ölçekli nazım imar planının kısmen iptaline, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının ise tamamen iptaline karar verdiği bilgisi yer aldı. Plansız kalan alanın proje geliştirmeye uygun hale getirilmesi ve mahkeme iptal gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla hazırlandığı belirtilen yeni plan, toplam 741 bin 417 metrekarelik alanı kapsıyor.

10 METRE GENİŞLİĞİNDEKİ YOL ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARILDI

Alanının batısında orman sınırları içinde kurgulanan 10 metre en kesitli yol düzenlemesi, mahkeme tarafından iptal gerekçesi sayıldığı için yeni planda yol, orman sınırı dışına çıkarıldı. Raporda “Bahse konu yol, imar yolu niteliğinde olmayıp fiili orman yolu (yangınla mücadele, bakım ve kontrol amaçları ile kullanılan yok) şematik olarak gösterilmiştir” denildi.

KENTSEL TASARIM PROJESİ EKLENDİ

Mahkeme kararında, imar planı teklifinin kentsel tasarım projesi ile birlikte hazırlanmaması da ilgili yönetmeliğe aykırı bulunmuştu. Yeni plana kentsel tasarım projesi eklendi. Çevresel değerlerin korunması, sürdürülebilirlik, yüksek yaşam kalitesi, engelsiz yaşam başlıkları altında tasarım ilkeleri belirlendi.

ÇIKMAZ YOLLAR DEĞİŞTİRİLDİ

Mahkeme kararında çıkmaz yolların oluşturulması ve dönüşlerin uygun bulunmaması nedeniyle de yeni planda düzenlemeye gidildi. Belirli saatlerde servis sağlanması amacıyla taşıt kullanımına açılan yaya yolları tasarlandı.

UYGULAMA İMAR PLANI YENİDEN HAZIRLANDI

Yeniden yapılan 1/1000'lik uygulama imar planında fonksiyonlarda ve inşaat oranında önemli bir değişiklik olmadı. Arazinin 355 bin 882 metrekarelik kısmı “ gelişme konut, konut+ticaret” için alan ayrıldı. Emsal 0.25 ile 1.60 arasında değişiyor. Bina yükseklikleri de 3 ve 7 kat arasında olacak. Okul, hastane, cami, sosyal kültürel tesis, park gibi fonksiyonlarının yer aldığı donatı alanlarına ise 385 bin 536 metrekare ayrıldı. Planlama alanında 89 bin 676 metrekarelik yol planlandı. Alana 7 bin 370 kişilik nüfus gelmesi bekleniyor. Ve alanın tamamı Ömerli Barajı Havzası uzun mesafeli koruma kuşağında bulunuyor.

DEĞERİ 3.1 MİLYAR TL

Emlak Konut GYO, 24 Mart 2021'de Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde plan değişikliğine konu olan Çekmeköy Taşdelen Mahallesi'ndeki 458, 459 ve 460 parsel sayılı taşınmazların 312 bin 429 metrekarelik kısmının toplam 937 milyon 289 bin 310 TL bedel üzerinden satın alınmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ek protokol imzalandığını açıklamıştı. Emlak Konut'un satın aldığı parseller için yaptırdığı değerleme raporunda projenin tamamlanması durumunda bugünkü toplam değeri 3 milyar 157 milyon 712 bin lira olarak hesaplanmıştı. Arazi üzerinde Emlak Konut Çınarköy Evleri projesi inşa ediliyor. Projede 1774 adet konut, 141 villa ve 56 ticari ticari ünite bulunuyor.