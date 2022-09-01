Kanal İstanbul’a 64 blok konut için düğmeye basıldı

Tartışılan proje Kanal İstanbul’a 233 metre mesafede yükselecek, 64 adet blokta yer alacak toplam bin 337 adet konut için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatıldı. Arnavutköy Baklalı Köyü’nde yapılacak toplu konutların maliyeti 771.4 milyon TL olarak hesaplandı.

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TOKİ, Kanal İstanbul güzergahında bulunan Arnavuktöy'de geçtiğimiz yıl iptal ettiği toplu konut projeleri ihaleleri için geçtiğimiz günlerde yeni ihale tarihlerini duyurmuştu.

Yeni ihalelerin bu ay içinde gerçekleştirilmesi planlanırken TOKİ, Arnavutköy Baklalı'da yapılacak ikinci ve üçünce etap toplu konut projelerinin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecini de başlattı.

TOKİ, proje tanıtım dosyasının hazırlayarak İstanbul Valiliği'ne 29 Ağustos'ta sundu ve değerlendirme süreci başladı.

5 BİN KİŞİLİK YENİ NÜFUS

Dosyada yer alan bilgilere göre Kanal İstanbul manzaralı toplu konutlar, Cumhurbaşkanlığı Eylem Planı’nda yer alan her yıl 100 bin sosyal konut projesi için yapılacak. İkinci ve üçüncü etap konut projesi toplam 141 bin 999 metrekarelik ÇED alanına sahip. Projede 180 bin 449 metrekarelik inşaat yapılacak ve alanda 5 bin 392 kişilik nüfus öngörülüyor.

21.50 METRE SINIRI

İnşaat faaliyetleri, hazineye ait sahanın TOKİ mülkiyetine geçmesinin ardından başlayacak. Ve planlanan proje kapsamında 64 adet blokta toplam bin 337 adet konut ve 20 adet dükkan inşaatı yapılacak. İnşa edilecek blokların yüksekliği 21.50 metre sınırını geçmeyecek.

11 AY HAFRİYAT KAZISI YAPILACAK

Projenin maliyeti de 771 milyon 420 bin 885 TL olarak hesaplandı. İnşaat çalışmaları 24 ayda, hafriyat çalışmaları 11 ayda tamamlanacak.

KANAL İSTANBUL'UN DİBİNDE YAPILACAK

Dosyada yer alan bilgilere göre toplu konut projesinin doğusuna 233,84 metre mesafeden Kanal İstanbul geçiyor.

7 km mesafede İstanbul Havalimanı bulunuyor. Proje alanının güneyine 5 km mesafede Sazlı Deresi bulunuyor ve 3. Etap, Sazlıdere Barajı'nın uzun mesafe koruma alanı sınırına bitişik durumda. Proje alanında çevresi sık ormanlarla çevrili.