Kemer Country’nin golf sahaları adım adım imara açılıyor

Demirören Grubu’nun kredi borçlarına karşılık Ziraat Bankası’na geçen Kemer Country golf sahalarını konut imarına açan planlama sürecinde yeni bir adım daha atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 358 bin metrekarelik alanı konut imarına açtığı planların hayata geçirilmesini sağlayacak ve yapı ruhsatı başvurusunun önünü açacak imar uygulamasını da askıya çıkardı.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz'da Demirören Grubu'nun kredi borçları nedeniyle Ziraat Bankası'na geçen Kemer Country golf sahaları için Ziraat Bankası'nın İBB'den istediği ancak alamadığı imarı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nisan ayında vermişti.

Golf sahalarının olduğu alan bakanlık tarafından önce riskli alanların dönüşümünde kullanılacağı gerekçesiyle “rezerv alan” yani yeni konut alanı ilan edildi. Böylece alanda bakanlık yetkili hale geldi.

Ardından da Emlak Konut GYO'nun Kemer Country için hazırladığı plan değişikliği 6 Nisan 2022'de bakanlık tarafından onaylanarak askıya çıkarıldı.358 bin metrekarelik arazinin 232 bin metrekaresine 3-5 katlı konut yapılmasının önü açılmış oldu. Çevre sakinleri de planın ve rezerv yapı alanı kararının iptali için dava açtı.

YAPI RUHSATI İÇİN BAŞVURULACAK

Dava sonucu beklenmeden bakanlık ikinci aşamaya geçerek 1 Temmuz itibariyle golf sahalarına ilişkin “3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. madde hükümlerince hazırlanan imar uygulamasını” onaylayarak askıya çıkardı. İmar uygulaması, 1 ay boyunca itirazlar için askıda kalacak.

Madde 18 uygulaması, imar planını faaliyete geçirmeye yönelik bir uygulama işlemi. Parselasyon planı da denilen bu işlem; 1 ay askıda kalıp kesinleştikten sonra tescil edilmek üzere tapu dairesine gönderiliyor. 18. madde uygulaması tescil edilirse, golf sahaları arsaya dönüşecek ve yapı ruhsatı başvurularının önündeki engel ortadan kalkacak. Yani golf sahalarında fiili olarak yapılaşma başlayacak.

6 GOLF SAHASI KAPATILMIŞTI

Kemer Country golf sahalarının, konut imarına açılan 6 sahası, başlayan inşaat hazırlıkları nedeniyle 20 Haziran'da kapatılmıştı. Demirören'e ait Kemer Country Club yönetiminin, 6 sahayı diğer 12 golf sahasının bulunduğu Belgrad Ormanı'ndaki izinli alana taşıması gündeme gelmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın olur verdiği proje uygulanırsa yeni golf sahası açmak için Kuzey Ormanlarında yaklaşık bin 250 adet ağaç kesileceği ortaya çıkmıştı.

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