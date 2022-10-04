Kemer Country’nin golf sahalarını imara açan planlarda kriz çıktı

İstanbul Eyüpsultan’da bulunan ve Demirören Grubu’nun kredi borçlarına karşılık Ziraat Bankası’na geçen Kemer Country golf sahalarını konut imarına açan planlama sürecinde kriz çıktı.

Özlem GÜVEMLİ

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tartışmalara neden olan Kemer Country golf sahalarını imara açan planlama sürecini geçtiğimiz nisan ayında başlattı.

Önce “rezerv alan” yani yeni konut alanı ilan edilen golf sahaları için Emlak Konut GYO'nun hazırladığı plan değişikliği 6 Nisan 2022'de bakanlık tarafından onaylanarak askıya çıkarıldı.

Plan ile 358 bin metrekarelik arazinin 232 bin metrekaresine 3-5 katlı konut yapılmasının önü açılmıştı. Çevre sakinleri de planın ve rezerv yapı alanı kararının iptali için dava açmıştı.

TEMMUZ AYINDA İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLDİ

Dava süreci devam ederken bakanlık ikinci aşamaya geçerek 1 Temmuz itibariyle “3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. madde hükümlerince hazırlanan imar uygulamasını” onaylayarak askıya çıkardı.

Madde 18 uygulaması, imar planını faaliyete geçirmeye yönelik bir uygulama işlemi. Parselasyon planı da denilen bu işlem 1 ay askıda kalıp kesinleştikten sonra, tescil edilmek üzere tapu dairesine gönderiliyor.

18. madde uygulaması tescil edilirse, golf sahaları arsaya dönüşecek ve yapı ruhsatı başvurularının önündeki engel ortadan kalkacaktı.

PARSELASYON PLANI HATALI ÇIKTI

Bu sırada parselasyon planının hatalı yapıldığı anlaşıldı. Bakanlık hatayı düzeltmek için bazı parselleri plan sınırın dışına çıkararak bu kez 2 etap halinde yeni parselasyon planı hazırladı.

27 Eylül itibariyle de bu düzenleme askıya çıkarıldı. Parselasyon planı itirazlar için bir ay boyunca askıda kalacaktı.

Ancak birkaç gün sonra düzeltilmiş parselasyon planının da askıdan indirildiği görüldü.

Bakanlığın, tartışmalı arazinin parselasyon planını tekrar hazırlayarak önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurması bekleniyor.

DÜZENLEME MADDİ HATALARI GİDERMEK İÇİN YAPILDI

Askıdan indirilen düzenlemeye ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün yazısında yapılan hata ile ilgili açıklama yapılmıştı.

Yazıda söz konusu imar uygulamasına dahil edilen muhtelif taşınmazların fiziki olarak yerinde bırakılması gerekirken uygulamanın tek etapta yapılması nedeniyle sehven fiziki olarak irtifak (kullanım) hakkına konu olmayan yeni taşınmazlara da taşındığı belirtilmişti.

Parselasyon planındaki maddi hataların giderilmesi için alanda bulunan taşınmazlar için 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili maddeleri hükümlerince 2 etap halinde hazırlanan imar uygulama dosyalarının incelenerek onaylanmasının istendiği aktarılmıştı.

Parselasyon planın onaylandığı ve tapu tescil işleminin 9 Ağustos 2022 tarihi itibariyle tamamlandığı da ifade edilmişti.

Yazıda “Bahsedilen hata nedeniyle, ‘Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin Hatalı Geri Dönüşüm İşlemi Parselasyon Planları' başlıklı 38. maddesi hükümlerine istinaden 393, 410, 416, 1242, 1243, 1513, 1514, 1664, 1665, 1666, 1667, 1912, 1915, 1918, 1928, 1931 parseller ve 239 ada 1 parsel uygulama öncesi parsellere dönülmüş olup, kesinleşen imar planına göre yeniden hazırlanan 18. Maddesi uygulaması sonucunda, DOP (Düzenleme Ortaklık Payı) % 0,3492508 olarak hesaplanmış, plan ve plan notlarına uygun olarak imar ada ve parselleri oluşturulmuştur” denilmişti.