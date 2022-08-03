Kent Park olsun dediler Rant Park yaptılar, inşaat sessizliği ise dikkat çekiyor…

Etiler Polis Meslek Yüksekokulu’nun 32 bin metrekarelik arazisinde süren inşaat gizemini koruyor. Vatandaşların bilgi talep isteği yapılaşma için İBB topu Beşiktaş Belediyesi'ne attı. Beşiktaş Belediyesi ise SÖZCÜ'nün sorularını yanıtsız bıraktı. İmar planı bulunmayan arazide inşaat son hızla devam ederken, geçmişte arazinin kent parkı olmasını isteyen CHP yönetimi sessizliğini koruyor.

İsmail ŞAHİN

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İstanbul'un en değerli lokasyonlarından Beşiktaş'taki Etiler Polis Meslek Yüksekokulu arazisi için geliştirilen lüks projede imar planları Danıştay tarafından iptal edilmesine rağmen, inşaat devam ediyor. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi de haziran ayında ‘hukuksuz ve kaçak’ inşaatın durdurulmasını istemişti.

Bir hafta önce konuyu gündeme getiren SÖZCÜ, bugün de projede inceleme yaptı.

İmar planı bulunmayan arazinin tam ortasında çok sayıda işçi, kalıp ustası ve aracın hummalı bir şekilde inşaat faaliyeti yürüttüğünü görüntüledi.

İBB TOPU BEŞİKTAŞ’A ATTI

Mayıs ayı başından bu yana Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) arazideki inşaat çalışmaları hakkında başvuruda bulunan vatandaşlara İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Haziran ayının başında toplu bir yanıt verdi. Buna göre, Rumeli Hisarı Mahallesi 2011 ada, 272 parsel sayılı yerdeki inşaatın, planlara, ruhsat ve eklerine uygun devam edip etmediği hakkındaki bilgi talebine İBB şöyle cevapladı:

“Söz konusu parsel 06.12.2021 tarihinde özel mülkiyete geçtiğinden, bu tarihten sonraki süreçte gerek yapı ruhsatıyla ilgili işlemler, gerekse mevcut iksa yapısı ile ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda Beşiktaş Belediye Başkanlığı ve ilgisine 20 Haziran 2022 tarih ve 897035 sayısı yazımızla bilgi verilmiştir.”

BEŞİKTAŞ’TAN SES YOK

Hafta başında konuyla ilgili olarak Beşiktaş Belediyesi’ne sorular yönelten SÖZCÜ aradan geçen süre boyunca bir yanıt alamadı. Bölge halkının şikayetçi olduğu inşaat çalışmalarının hangi kapsamda ve nasıl gerçekleştiğine yönelik sorular karşısında Beşiktaş Belediyesi’nin sessizliği dikkat çekti.

CHP KENT PARK OLMASINI ÖNERMİŞTİ

Arazi için 4 Nisan 2018 günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ihale düzenlenmişti.

O gün, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu önderliğinde partililer ve milletvekilleri tarafından düzenlenen eylemle ihale protesto edilmişti.

Canan Kaftancıoğlu o gün yaptığı konuşmada Etiler Polis Yüksekokulu’nun yapılaşmaya açılmasına tepki göstererek şunları söylemişti:

KAFTANCIOĞLU: BİR KENT SUÇUDUR DEMİŞTİ

“CHP olarak o arazinin kent park yapılmasını önermiş ve yeşil alan olmasını istemiştik. Bugün o arazi yandaşlara peşkeş çekilmek üzere ihale ile satılacak. Satış ihalesi bir kent suçudur.

“İstanbulluların malı, her birimizin hakkı birilerinin rant hırsına kurban gitmek üzere.

Devlet nüfusunu kullanarak belli çıkar çevresi için rant yaratmak başta olmak üzere işlediğiniz tüm kent suçları için yargılanacaksınız.

İstanbul kalbine saplanan bu hançerleri söküp atacak. Herkesi bu satışa dur demeye davet ediyoruz. 2019’da bu yaptıklarınızın hesabını önce sandıkta sonra da yargıda vereceksiniz.”

‘PEŞKEŞ ÇEKECEKLER’ DEDİLER, ÖYLE OLDU

Dönemin CHP İBB Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever ise arazinin eğitim alanıyken, plan değişiklikleri ile önce konut alanına daha sonra konut, ticaret ve turizm alanına çevrildiğine dikkat çekerek “Hasılat paylaşımı, rantı bir an önce paraya çevirmektir. Daha binayı yapmadan, her şeyi satabilirsiniz. Bu yöntemle hem yeşil alan olabilecek bir alanı yok edecekler hem de paraya dönüştürüp satarak peşkeş çekecekler” demişti.

KAFTANCIOĞLU ‘MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK’ DEDİ, AMA…

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski Etiler Polis Meslek Yüksekokulu arazisine otel, AVM ve rezidans yapımının önünü açan imar planlarının mahkeme tarafından iptal edildiğini 23 Kasım 2021 tarihinde sosyal medya hesabından duyurmuştu. Kaftancıoğlu 2018 yılındaki eylem haberini alıntılayarak “Günün güzel haberi.. Göreve geldiğimiz andan itibaren yakından takip ettiğimiz Etiler Polis Okulu arazisinin planı mahkeme tarafından iptal edildi.

Hukuki ve siyasi mücadelemiz devam edecek.. Kent Hakları İzleme kurulunu yani bizleri izlemeye devam edin:)” demişti.

CHP’NİN SATIŞ SESSİZLİĞİ

Kaftancıoğlu’nun bu açıklamalarına rağmen, CHP tarafından yönetilen İBB gizli kapaklı bir süreç ile arazideki paylarını Yapı & Yapı adlı şirkete satarak projeden çekildi.

İBB'nin paylarını ihale düzenlemeden rekabet ortamı yaratmadan piyasa rayicinin oldukça altında bir değere ek protokol yoluyla devretmesi eleştirilmişti.

Konuyla ilgili olarak CHP İstanbul yönetimi ve genel merkezinden ses çıkmaması ise dikkat çekiyor.

NELER OLDU?

Arazide bulunan polis okulu, riskli alan ilan edilmesinin ardından 2014 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı. Okulun üzerinde bulunduğu arazi, İçişleri Bakanlığı'yla yapılan protokolle İBB'ye devredildi.

Bedeli yaklaşık 430 milyon TL olarak belirlenen arazinin imar planı değiştirilerek ticaret ve hizmet alanı ilan edildi ve arazi üzerinde 100 bin metrekarelik inşaat hakkı sağlandı.

Arazi 2018 yılında tartışmalar arasında İBB tarafından satışa çıkarıldı. Arazi 1 milyar 388 milyon 520 bin TL'ye İBB şirketlerinden KİPTAŞ'ın oldu.

KİPTAŞ da aynı yıl arazi için davet usulü ile ihale düzenledi. İhaleyi, Yapı ve Yapı San. Tic. A.Ş. + ASTAŞ Gayrimenkul Yatırım A.Ş. kazandı. Sözleşmenin imzalanması ile 26 Haziran 2018'de yer teslimi yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılının sonunda paylarının tamamını Yapı ve Yapı şirketine satarak projeden çekildi.

SÖZCÜ'nün ulaştığı ek protokole göre, İBB, 36 kat yüksekliğinde 3 gökdelenden oluşan projedeki paylarını 2 milyar 40 milyon liraya devretti. Daha önce alt yüklenicinin ödediği 138 milyon 852 bin lira düşüldükten sonra 920 milyon lira peşinat alındı. Kalan kısım ise Kasım 2023'e kadar dört taksit halinde vadelendirildi.

Son olarak Atatürk Havalimanı'nın pistlerinin yıkım işini alarak gündeme gelen Yapı ve Yapı firmasının sahibi Zafer Yıldırım için, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘özel ilgi göstereceğiz' demişti.