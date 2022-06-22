Mahkeme yürütmeyi durdurdu, Kanal İstanbul planları değişti

Kanal İstanbul’un çevresine kurulacak Yenişehir’in 1’inci etap imar planlarında, Arnavutköy’deki bir 'belediye hizmet alanı' düzenlemesi nedeniyle mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, mahkeme kararı nedeniyle yaklaşık 110 bin metrekarelik alandaki 'belediye hizmet alanı' fonksiyonunu yeniden düzenledi.

Özlem GÜVEMLİ

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ‘İstanbul İli, Yenişehir (Avrupa Yakası) Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne plan notu ekledi.

Askıya çıkan plan notu düzenlemesinin açıklama raporunda yer alan bilgilere göre Yenişehir Rezerv Yapı Alanı 1. Etabına ilişkin imar planlarına açılan davada mahkeme, Arnavutköy Boyalık Mahallesi 125 ada 210 ve 218 parsellere verilen ‘belediye hizmet alanı’ fonksiyonunda detayın belirlenmemesi nedeniyle planın bu kısmının yürütmesini durdurdu. Söz konusu parsellerin büyüklüğü yaklaşık 110 bin metrekare ve tapuda ‘tarla’ olarak gözüküyor.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ SOSYAL MERKEZ YAPACAK

Açıklama raporunda imar planlarında atanan ‘belediye hizmet alanı, idari hizmet alanı’ gibi sosyal ve teknik altyapı alan kullanımlarının Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) alanlarından karşılanmasının planlandığı belirtildi.

Alana hizmet verecek olan birden fazla yerel yönetim bulunması sebebiyle hangi belediyenin tasarrufunda olacağı belirlendikten sonra ilgili yerel yönetiminin ihtiyaçları dikkate alınarak detaylı kullanımların belirlenmesinin amaçlandığı da kaydedildi. Ancak mahkemenin yürütmeyi durdurma kararının ardından yeniden düzenleme yapma gerekliliğinin ortaya çıktığı ifade edildi.

Parsellerin bulunduğu belediye hizmet alanının Arnavutköy Belediyesi'ne ön ataması yapılarak detay kullanımı ‘sosyal merkez’ olarak belirlendi.

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