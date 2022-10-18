Maslak’ta çok tartışılan gökdelende inşaat yeniden başladı

Hattat Holding’e ait Maslak’ta yer alan ve inşası yarım kalan Diamond of İstanbul projesini, Kazakistan'da faaliyet gösteren Türk şirket tamamlayacak. 53 katlı planlanan ve adı değiştirilen proje 39 kata indirildi.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Maslak'taki 11 dönümlük arazi üzerinde Hattat Grubu'nun 2003 yılında “İstanbul’un Eyfel Kulesi’ni yapıyoruz” sloganı ile tanıtımını yaptığı “Diamond of İstanbul” ancak yapımı yılan hikayesine dönen projede inşaat yeniden başladı.

ADI DEĞİŞTİ

53 katlı planlanan proje 39 kata indirilirken adı da Rams Tower olarak değiştirildi. Kazakistan’da 25 yıldır faaliyet gösteren RAMS Global adlı şirket projenin yapımını üstlenecek.

Hattat Holding, 3 blokta 380 odalı otel, 90 rezidans, 57 bin 90 metrekarelik AVM, 578 ofis, 1400 araç kapasiteli otoparktan oluşuyordu. Rams Global’in yeniden tasarladığı projede ofis alanlarının yanı sıra uluslararası bir otel markasına yer vereceği belirtildi. Yakında görücüye çıkacak olan proje için hali hazırda satış ekibi için personel arayışı olduğu öğrenildi.

RUHSAT İÇİN ARSA BAĞIŞI

İmar planları siluete takıldığı için İBB Meclisi’nden defalarca dönen, mahkeme kararları ile planları iptal edilen ve mühürlenerek yarım kalan gökdelen projesine tamamlamak isteyen Hattat Holding, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 2016 yılında bir protokol ile 18 arsa tahsis etmişti.

Tahsis ettiği 3 arsanın dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın Büyükçekmece’deki villasının yanında bulunması tartışma yaratmıştı. Buna rağmen İBB’de projenin iptali gündeme gelince Hattat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hattat’ın İBB yöneticilerine yazdığı mektupla arsaların kendine zorla aldırıldığını belirterek imar haklarının verilmesini istemesi uzun süre tartışılmıştı.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Tartışmaların odağındaki mühürlü projenin imar planlarının Danıştay tarafından 2018 yılında iptal edilmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 yılında yeni plan için devreye girdi. İBB’nin 2017’de verdiği yapı ruhsatı üzerinden hazırlanan planda 45 kat sınırı getirilerken parsel ticaret alanı olarak düzenlendi.