Mesire alanını konut yapılmak üzere satışa çıkardılar

Trabzon'un Akçaabat ilçe sahilinde deniz kenarındaki eski vakıf arazisinin AKP'li Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı TİSKİ tarafından 7 milyon liraya satışa çıkarılması tepki çekti. Araziyi mesire alanı ve denize girmek için kullandıklarını belirten bölge halkı dertlerini CHP'li vekillere anlatarak yardım istedi.

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Akçaabat ilçesi Mersin Mahallesinde denize sıfır olan ve bölge halkı tarafından mesire ve denize girme alanı olarak kullandığı 1 dönümlük vakıf arazi, kısa süre önce Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Trabzon İçme suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (TİSKİ) devredildi.

Devir işlemlerinin ardından arazinin, TİSKİ tarafından 7 milyon liraya satışa çıkarılması bölge halkını ayağa kaldırdı. Vatandaşlar, arazinin AKP’ye yakın bir kişi tarafından alınarak konut yapılacağını ileri sürerek, kendilerini ziyarete gelen CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Fevziye Pehlivan, CHP Akçaabat İlçe Başkanı Mustafa Bak ve partililere dertlerini anlattı.

“BURASI KÖYLÜLERİN, VATANDAŞIN, BİZLERİN”

Bölge halkının sorunlarını dinleyen ve konunun takipçisi olacaklarını söyleyen Milletvekili Ahmet Kaya,

“Halkımız gerçekten burada yapılmak istenen olaya karşı çok büyük tepki gösteriyor. Vatandaş diyor ki; Burası bizim elimizde kalan tek alanımız. Burayı geçmişten beri biz kullanıyoruz. Burası köylülerin, vatandaşın, bizlerin.

Eğer burada bir tesis yapılacaksa, bir yapılaşma olacaksa yine köy halkına bizlere bir sosyal alan şeklinde yapılmasından yanayız. Asla satışına onay vermiyoruz. Hiç bir kanun ya da düzenleme vatandaşın önceliğinden daha önemli değildir.

Biz de vatandaşın bu haklı talebine ses olmak için ve gösterdikleri tepkiye duyarlı olmak için buradayız. Her zaman da bu konunun takipçisi olacağız” dedi.

“TÜRKİYE İMAR İŞGALİ ALTINDA”

İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek ise, ülkenin imar işgali altında olduğunu kaydederek, 1 dönümlük arazinin imar değişikliği yapılarak konut alanına çevrildiğini ileri sürdü. Yapılan binaların büyük bir çoğunluğunun Araplara satıldığına dikkat çeken Zeybek,

“Nasıl ki İstanbul'daki yeni yapılan binaların büyük bir çoğunluğu yabancılara, Orta Doğu kökenli sermaye sahiplerine peşkeş çekiliyorsa, satılıyorsa, T.C. vatandaşlığı bunun üzerinden veriliyorsa belli ki Mersin mahallesinde yıllardır, on yıllardır, yüz yıllardır köyün ortak malı, beldenin ortak malı olan bu arazi, revizyon imar planıyla iptal edilmesine rağmen plan yeniden gündeme getirilerek burası konut alanına alınıyor.

Bu işin arkasından pis kokular geliyor. Burada 2,5 – 3 milyona daireler satılıyor. Dairelerin günlük kirası 3-5 bin lira arasında değişiyor. Belli ki burada halkın denize gireceği alan Orta Doğu'dan yazın buraya gelecek insanlar için kiralama ya da satın alma usulüyle birilerinin zenginleşeceği bir plan yapılıyor” diye konuştu.

“HALK İMAR RANTINA KURBAN EDİLİYOR”

Arazinin TİSKİ’ye, bölgedeki binaların atık sularının arıtılması için tesis yapılmak üzere verildiğine belirten Zeybek,

“TİSKİ burada kendisi ile ilgili bir faaliyet yapmak yerine, burayı konut imarına geçiriyor ve burayı satarak bir bütçe elde edecek. Daha da önemlisi burada yapılacak 20 tane daireyi 3 milyondan satsa 60 milyon. Ama araziyi 7 milyona satıyorlar. Burada da büyük bir haksızlık var.

Trabzon halkı imar rantına kurban edilemez. Akçaabat Mersin mahallesinin en nadide sayfiye yeri olan bu plaj alanı ve benzeri kamusal alanların halkın adına kamulaştırılarak kullanılması gerekir. Bir takım siyasilerin ve onların yakın çevresindeki insanlara rant amacıyla satılmaması gerekir” ifadelerini kullandı.

CHP Milletvekilleri Kaya ve Zeybek konuyu TBMM’ye taşıyacaklarını söyledi.

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