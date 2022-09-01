Millet bahçesi ihalelerine ilgi yok

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Trabzon’un turizm merkezi Uzungöl’e yapılması planlanan Millet Bahçesi için 3 Ağustos’ta çıkılan ihale, katılım olmadığı gerekçesiyle iptal edilmişti. Uzungöl’den sonra Gümüşhane kent merkezindeki millet bahçesi ihalesi de 'teklif veren olmadı' gerekçesiyle iptal edildi.

Elif ÇAVUŞ

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Trabzon'un gözde turizm merkezlerinden birisi olan Uzungöl'ün henüz imar planı yokken, TOKİ, 3 Ağustos'ta millet bahçesi ihalesine çıktı. 95 bin 241 metrekarelik alanda planlanan millet bahçesi ihalesi, katılım olmadığı gerekçesiyle iptal edildi.

USULSÜZ ŞEKİLDE YAPIM İŞİNE GİRDİLER

Uzungöl Millet Bahçesi'nin yapılacağı alandaki mülkiyet sahiplerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na itiraz dilekçelerini sunduğunu ifade eden Uzungöl Platformu üyesi turizm işletmecisi İdris Akyüz, “Bu projenin planlandığı alanın yüzde 90'ı mülkiyetler üzerinde. 70-80 tane itiraz dilekçesi sunduk. İhalenin gerçekleşme imkanı yoktu. Çünkü Uzungöl'ün imar planı yok. Kamulaştırma dahi yapmadılar. Usulsüz şekilde yapım işine girdiler. ‘Millet' ifadesini kullanıp yaptıkları işi bir kılıfa sokuyorlar. Yaptıkları işin milletle alakası yok. Uzungöl'ün her köşesi millet bahçesi. Var olan güzellikleri korusunlar, başka bir şey istemiyoruz” dedi.

GÜMÜŞHANE MİLLET BAHÇESİ DE ORTADA KALDI

Uzungöl'den sonra 26 Ağustos tarihinde ihaleye çıkılan Gümüşhane Millet Bahçesi işi de teklif veren olmayınca ortada kaldı. Kent merkezinin ortasında 20 bin 800 metrekarelik alanda yapılması planlanan millet bahçesi ihalesi iptal edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘Gider yuvarlanırsınız' diyerek anlattığı millet bahçelerine milyarlarca kaynak aktarılırken, ihalelere hiçbir firmanın talip olmaması şaşkınlık yarattı.