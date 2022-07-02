Sarayın mimarının çizdiği ok ve cirit sahası hazır

Emlak Konut GYO’nun 1.8 milyar liraya satın aldığı Halkalı’daki 960 bin metrekarelik arazinin bir bölümünde geleneksel sporlar icra edilecek. Saray'ın mimarı Şefik Birkiye tarafından tasarlanan projenin yapımı tamamlandı.

Sozcu.com.tr

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Marmara Üniversitesi, 2016 yılında Halkalı, Nişantaşı ve Bahçelievler Yerleşkeleri'ni TOKİ'ye devretti, karşılığında da Maltepe’deki Kenan Evren Kışlası arazisini aldı. TOKİ, aynı yıl üç kampüsün arazisini 2 milyar 277 milyon lira bedelle iştiraki Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na sattı.

Şirket, 1 milyar 822 milyon liraya satın aldığı Halkalı’daki toplam 959 bin 388 metrekare büyüklüğündeki arazide 6 etapta inşa edilecek “Bizim Mahalle” adlı bir proje geliştirdi. Emlak Konut GYO tarafından Ağustos 2017'de tanıtımı yapılan ve 7 bin konutun hayata geçirileceği projede Atasporları Merkezi de yer alıyor.

Halkalı Bizim Mahalle kapsamı içerisinde 115 bin metrekare kapalı alana sahip Atasporları projesi atçılık, okçuluk, güreş, mangala, cirit gibi spor faaliyetlerine ev sahipliği yapacak.

Alanda 2 bin metrekare okçuluk sahası, 8 bin 500 metrekare cirit sahası, yaklaşık 900 araç kapasiteli otopark ve 26 adet ofis bulunuyor.

Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin de mimarı olan Şefik Birkiye tarafından tasarlanan ve Güryapı tarafından inşa edilen projenin yapımı tamamlandı.

Tesis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Okçular Vakfı tarafından geleneksel oyunların yeniden canlanması ve yaygınlaşması için uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapması bekleniyor.