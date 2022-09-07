Mimarlar Odası’ndan Boğaziçi İmar’a kaçak yapı soruları

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘beşli çete' olarak nitelendirdiği müteahhitlerden biri olan MNG Holding'in patronu Mehmet Nazif Günal'ın Sarıyer'deki kaçak inşaatının tüm hızla sürmesine Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu tepki gösterdi.

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MNG Holding'in patronu Mehmet Nazif Günal'ın İstanbul Boğazı’ndaki ruhsatsız kaçak inşaatı devam ederken, Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün süreci seyirci kalması tepki çekti.

SÖZCÜ’nün bugün konuyla ilgili haberini sosyal medya hesabı üzerinden değerlendiren TMMOB Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu, “Herkesin gözü önünde bütün anayasal, yasal ve etik kurallar yok sayılarak; eşsiz değerlere sahip Boğaziçi’nde çevre, kültür ve hukuk katliamı gerçekleştiriliyor” dedi.

2960 sayılı Bogaziçi Kanunu’na aykırı olarak Sarıyer Tarabya’da MNG’nin patronu Günal tarafından Boğaz ön görünümde yer alan iki katlı köşkün yıkılıp yerine beş katlı yeni bir yapı yapılmasını eleştiren Mimarlar Odası Başkanı Muhcu şu soruları yöneltti:

1.İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü hangi hakla hukuksuz sürece onay vermiştir?

2.Boğaziçi İmar Müdürlüğü 12 Ağustos’ta inşaatı mühürlemesine karşın yıkım hala neden yapılmamaktadır?

3.İBB ve Sarıyer Belediyesi neden yasal yetkilerini hala kullanmamaktadırlar ?

4.Koruma Kurulu tamamen hukuksuz sürece onay vermek veya gereğini yapmamak suretiyle neden bağlı olduğu koruma hukukuna ihanet etmektedir ?

5.Kültür ve Turizm Bakanlığı neden Anayasal sorumluluklarını yerine getirmemektedir ?

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