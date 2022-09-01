Mühürlenen Etiler Polis Okulu arazisindeki proje için bakanlık devreye girdi

Plansız ve ruhsatsız kalan İstanbul’un en değerli noktalarından Etiler Polis Okulu arazisinin yeni imar planları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlandı. Yeni planda 'ticaret ve hizmet' fonksiyonu, 'ticaret ve turizm' olarak değiştirildi.

Özlem GÜVEMLİ

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 31 Ağustos 2022 tarihinde onayladığı 31 bin 882 metrekarelik İstanbul'un en değerli ve en tartışmalı arazisi, Etiler Polis Okulu arazisinin imar planlarını 1 Eylül itibariyle itirazlar için askıya çıkardı. Yeni planların açıklama raporunda süreçle ilgili bilgi verildi.

31 bin 882 metrekarelik arazi, Maliye Hazinesi adına kayıtlı ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürlüğü'ne tahsisli iken İBB ve Emniyet Müdürlüğü arasında 2012 yılında protokol imzalandı. Değerli arazi, Emniyet Müdürlüğü'nün ihtiyaç duyacağı arsa temini, lojman ve hizmet binalarının yapımı işlerinin İBB tarafından gerçekleştirilmesi karşılığında İBB'ye devredildi.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, 4. İdare Dava Dairesi'nin 20 Eylül 2019 tarihli kararıyla 2012'de arazi için yapılan planlar iptal edildi. İptal kararı nedeniyle İBB ve Emniyet Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği başlatılan ve tamamlanan hizmetlerin kaynağının sağlanamaz hale geldiği kaydedildi. Protokolün şartlarının gerçekleşmesi amacıyla mahkemenin iptal gerekçeleri dikkate alınarak yeni bir imar planı hazırlandı.

“HİZMET” GİTTİ “TURİZM” GELDİ

Boğaziçi Kanunu'na göre etkilenme bölgesinde en yüksek 5 kat sınırını geçmemek şartı ile konut yapılabileceğinin hükme bağlanmış olması nedeniyle alanın ‘ticaret ve hizmet’ olan fonksiyonu ‘ticaret ve turizm’ fonksiyonu olarak değiştirildi.

3 BİN METREKARELİK PEYZAJ ALANI

Mahkeme, kamusal eğitime tahsis edilmiş arazinin ticaret ve hizmet alanına dönüştürülerek deprem anında toplanma alanlarının iptal edilmesi şehircilik ilkelerine aykırı bulunmuştu. Yeni planda zemin üstündeki alanın yüzde 10'u yani 3 bin metrekaresi açık peyzaj alanı olarak düzenlendi. Peyzaj alanının gerektiğinde deprem toplanma alanı olarak kullanılabileceği kaydedildi.

“POLİS OKULU HERKESE AÇIK BİR KURUM DEĞİLDİ”

‘Sosyal ve teknik altyapının bozulması, eşdeğer alan ayrılmaması’ şeklinde iptal gerekçesiyle ilgili de raporda polis meslek yüksek okulunun bölge özeline hizmet veren herkese açık bir eğitim kurumu olmadığı yönünde değerlendirme yapıldı. Tahsis edildiği kurumun tarafı olduğu protokol ile bu kullanımın da kaldırıldığı aktarıldı. Plan notu ile bölgeye 3 bin metrekarelik kamuya açık peyzaj alanı kazandırılacağı ifade edildi.

2 KAT BODRUM ISRARI

Mahkeme brüt emsal üzerinden 2 kat bodrum katının emsal harici tutulmasını da kamu yararına aykırı bulunmuştu. Raporda Boğaziçi Kanunu'nda bodrum katların iskan edilemeyeceğine dair hüküm yer almadığı belirtilerek buna karşın hazırlanan plan ile parsel üzerinde emsal değeri verilmediği, yapı bloklarının plana işlenerek 2 bodrum katının iskan edileceğinin plan notuna eklendiği kaydedildi.

2019 TARİHLİ MİMARİ PROJEYE GÖRE YAPILACAK

Plan ile parselin 30 bin 422 metrekarelik kısmı ticaret ve turizm alanı oldu. Bu alanlara; iş merkezleri, AVM, otel, rezidans yapılabiliyor. İnşaat hakkını belirlemek için plana “İstanbul 4 No'lu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun 2019 tarihli kararı ile uygun görülen mimari projede belirlenen iskana konu alanlar toplamını geçemez” notu eklendi. İBB tarafından kat irtifakı kurularak 6 Aralık 2021 tarihinde özel mülkiyete satılan parseldeki emsale konu toplam inşaat alanına ilave bir inşaat artışının yapılmamasının hedeflendiği belirtildi. Haydar Aliyev Caddesi'nin kuzeyindeki 305 metrekarelik kısım yeşil alan olarak planlandı.

536 BAĞIMSIZ BÖLÜM

Boğaziçi Etkilenme bölgesi sınırları içinde kalan parsel, 2013 yılında riskli alan ilan edilmiş ve okul 2014 yılında kapatılmış, 2018 yılında da yıkılmıştı. İBB 2018 yılında projeye ruhsat vermiş ve proje 7 Kasım 2018 tarihli yönetim planı doğrultusunda kat irtifakı tesis edilerek toplamda 536 adet bağımsız bölümden oluşuyordu.

İBB parseli 6 Aralık 2021'de projenin ortaklarından olan ve Atatürk Havalimanı’nın millet bahçesine dönüştürülmesi ihalesini de alan Yapı ve Yapı Şirketine tartışmalı şekilde 2 milyar 80 TL'ye satmıştı. Parselde 36 katlı 3 gökdelen yapılması planlanıyor.

İmar planlarının iptal edilmesine rağmen süren tartışmalı gökdelen projesinin ruhsatları, İBB tarafından 15 Ağustos 2022'de iptal edilmiş ve inşaat mühürlenmişti.

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