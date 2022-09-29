TOKİ, Antalya’daki öğrenci yurt alanını satıyor

Antalya Konyaaltı ilçesinde, daha önce Akdeniz Üniversitesi öğrencileri için yurt olarak ayrılan 23 bin metrekarelik alan 280 milyon TL değerle TOKİ tarafından satışa çıkarıldı.

Özlem GÜVEMLİ

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CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, yaptığı yazılı basın açıklamasında Antalya Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi'nde yurt yapımı için ayrılan alının TOKİ tarafından satışa çıkarılmasına tepki gösterdi.

“TOKİ'NİN RANT ISRARI SÜRÜYOR”

Budak, açıklamasının devamında şunları söyledi; “Akdeniz Üniversitesi gelişim bölgesinde bulunan ve şu anda 280 milyon TL değerle satışa çıkarılan 4108 ada 2 parsel sayılı taşınmaz daha önce öğrenci yurdu yapılmak üzere tahsis edilmişti.

TOKİ bu arsayı kendine aldı. Sonra emsal değiştirdi ve arsanın imar durumunu özel eğitim kuruma çevirdi, şimdi de 23 bin metrekarelik bu alanı satışa çıkarıyor. Daha önce özel eğitim kurumu olarak yapılan ihaleye alıcı çıkmamıştı. Bu sefer ihale yapıldıktan sonra arsanın konut alanına dönüştürüleceğine dair çok ciddi şüpheler var. Öğrenciler barınma sorunlarına çözüm beklerken, TOKİ'nin rant ısrarı sürüyor”

“AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EN ÇOK KAYIT YAPTIRILAMAYAN ÜNİVERSİTE”

Türkiye genelinde 105 bin öğrencinin üniversiteye yerleştirilmesine rağmen başta barınma gibi ekonomik sorunlar nedeniyle kayıt yaptıramadığını dile getiren CHP’li Çetin Osman Budak; “Üniversiteler arasında en çok kayıt yaptırılamayan okul Akdeniz Üniversitesi olduğunu belirtti.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak açıklamasında; “Bu yıl Akdeniz Üniversitesi'ni kazanan 14 bin 92 öğrenciden tam bin 608'i ekonomik zorluklar nedeniyle üniversiteye kayıt yaptıramadı. Akdeniz Üniversitesi'ni kazanan her yüz öğrenciden 11'i hak kazandığı eğitime erişemedi. Bu durum ne kabul edilebilir ne de tesadüf. Antalya'da öğrencilerin barınabileceği yeterli sayıda yurt yok. Rusya'nın Ukrayna saldırısı sonrası hızla yükselen kira fiyatları öğrencilerin Antalya'da yurt olmadan barınmalarını neredeyse imkânsız hale getiriyor” dedi.

“ANTALYA'DA ÖĞRENCİLER SAHİPSİZ”

“İktidar bir yandan yurt alanlarını ranta açarken, diğer yandan yurt yapmayarak öğrencileri ya ev sahiplerinin ya da kaçak, denetimsiz yurt işleten cemaatlerin insafına bırakıyor” diyen CHP Antalya Milletvekili Budak, açıklamasında; “Geçen sene Mehmet Sami Tuğrul isimli üniversite öğrencimizin kaçak bir tarikat yurdunda başına gelen felaketi hepimiz hatırlıyoruz.

Çocuklarımızı bu yurtlara teslim edemeyiz. Sosyal devletin en önemli önceliklerinden biri öğrencilerin barınma sorununu çözmektir. Barınma sağlamadığınız zaman dar gelirli vatandaşların çocuklarının bu enflasyon ortamında okuma şansları yok.

Maalesef Antalya'da belediyelerimiz olağanüstü çabalarla merkezi yönetimin yapması gereken yurtları inşa etmeye çalışıyorlar ancak kısıtlı kaynaklarla bu sorunların tamamen çözümü mümkün değil. Millet İttifakı iktidarında yurt sorunu ilk bir yıl içerisinde çözülecek. Gençlerimize bunun sözünü veriyoruz” ifadelerini kullandı.

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