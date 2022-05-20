Türkiye İşçi Partisi’nden konut krizine karşı kanun teklifi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile TİP Milletvekilleri Sera Kadıgil, Ahmet Şık ve Barış Atay, barınma sorununun giderilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına kanun teklifi sundu. Türkiye İşçi Partisi, "Kentsel dönüşüm sadece mülkiyet hakkını merkeze alan bir anlayış ile yürütülmemeli" açıklamasında bulundu.

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Kanun teklifinde konut kiralarının vatandaşların omzuna büyük bir yük yüklediği belirtilirken, “Konutun barınma hakkı olmaktan uzaklaşarak finansallaştığı, zenginleşmek için yatırım aracı olarak kullanıldığı, kullanım değerinin yerine mübadele değeriyle ikame edildiği bir düzende emekçiler, öğrenciler yerinden ediliyor ya da en iyi ihtimalle evinden çıkarılma korkusuyla güvencesiz bir geleceğe sürükleniyorlar” denildi.

“BARINMA HAKKI ULUSAL VE ULUSLARARASI YASALARLA KORUNMA ALTINDA”

Barınma hakkının tüm insanlar için ulusal ve uluslararası yasalarla korunma altına alındığını belirten TİP Milletvekilleri, “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme gibi uluslararası anlaşmalarda da devletlerin yurttaşlarına elverişli, erişilebilir konutlar sunma görevi tanımlanmıştır” ifadelerini kullandı.