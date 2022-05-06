ABD’de tarım dışı istihdam nisanda beklentileri aştı

ABD'de nisan ayında tarım dışı istihdam 428 bin ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.​ İstihdam verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal sıkılaştırma takvimi açısından da önem taşıyor.

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ABD’de nisan ayında tarım dışı istihdam 428 bin ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.​

Geçtiğimiz ay 431 bin olarak açıklanan veri, 428 bin seviyesine revize edildi. ​

Reuters anketine katılan 84 ekonomist tarım dışı istihdamın nisan ayında 391 bin artmasını bekliyorlardı.

İş gücüne katılım nisanda yüzde 62,4 seviyesinden yüzde 62,2 seviyesine geriledi.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 3,6

ABD Çalışma Bakanlığı nisanda işsizlik oranının yüzde 3,6 seviyesinde yatay seyrettiğini açıkladı.​​

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik oranının yüzde 3,5 seviyesine gerileyeceğini tahmin ediyorlardı.

Ortalama saatlik ücretler bir önceki aya göre yüzde 0,3; bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 5,5 arttı. Beklentiler saatlik ücretlerin aylık yüzde 0,4 artacağı yönündeydi. (REUTERS)

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