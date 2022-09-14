Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 14 Eylül 2022

Altının ons fiyatı, 14 Eylül 2022 Çarşamba günü 1.703 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1000 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.739 TL.

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Altın bir önceki gün %1 geriledikten sonra bugün, Fed’in faiz artırımlarının süreceği beklentisini artıran ABD TÜFE verisinin baskısıyla yatay seyretti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı % 0.08 yükselerek 1,703.44 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 992 TL, satış 1000 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.006 TL. 6 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 14 Eylül Çarşamba günü 10.007 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.620 TL, satış 1.653 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.663 TL. 10 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.671 TL, satış 6.739 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.779 TL. 40 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.241 TL, satış 3.308 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.327 TL. 19 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.549 TL, satış 6.616 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.655 TL. 39 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.534 TL, satış 6.600 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.640 TL. 40 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 14 EYLÜL 2022

Ekonomi uzmanlarının 14 Eylül 2022 altın yorumları: Gram altın dün 995-1015TL aralığında hareket etti. Gün genelinde kurda yatay fiyatlamadan kaynaklı ons altın dalgalanması ile fiyatın belirlendiğini gördük. ABD enflasyon verisi beklentilerin üzerinde açıklanınca ons altında gerileme 995TL seviyesine gram altını geri çekti. Bugün ABD ÜFE verisi de önemli olacaktır. Kurda sınırlı geri çekilme ile birlikte 995TL ve altına doğru fiyatlamalarda alış işlemlerine devam edilebilir.

Yükselişler için ons altında 1700$ üzeri kalıcılık ve kurda 18,20TL altında kapanışlar olmamalı. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 1020 ve 1030 TL direnç; 980 ve 970 TL ise destek olarak takip edilebilir.