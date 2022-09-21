Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 21 Eylül 2022

Altının ons fiyatı, 21 Eylül 2022 Çarşamba günü 1.671 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 983 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.620 TL.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altın fiyatları Nisan 2020’den beri en düşük seviyeye yakın işlem görürken yatırımcılar Fed’in enflasyonla mücadele için büyük ölçekli bir faiz artırımına daha gideceğini tahmin ediyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,663.68 dolar ile yatay işlem görürken seansın erken saatlerinde geçen hafta gördüğü iki buçuk yılın dip seviyesine yaklaştı.

GÜNCEL CANLI ALTIN FİYATLARI SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 975 TL, satış 983 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 994 TL. 11 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 21 Eylül Çarşamba günü 9.836 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.592 TL, satış 1.624 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.643 TL. 19 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.554 TL, satış 6.620 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.696 TL. 76 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.184 TL, satış 3.249 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.286 TL. 37 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.433 TL, satış 6.498 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.573 TL. 75 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.419 TL, satış 6.484 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.559 TL. 75 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 21 EYLÜL 2022

Ekonomi uzmanlarının 21 Eylül 2022 altın yorumları: Gram altın dün 977-987TL aralığında hareket etti. Kurda yükseliş devam ediyor ve son günlerde yükseliş ivmesi kısmen hızlandığını söyleyebiliriz. Ons altında ise geri çekilme devam ediyor ve özellikle 1680$ kritik direnç bölgesi geçilemiyor.

Bu akşam gerçekleşecek Fed faiz kararı ile son günlerde konuşulan ve doların değerlenmesine neden olan yüksek faiz artışı da beklentiden çıkmış ve gerçekleşmiş olacak. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 990 ve 1000 TL direnç; 975 ve 950 TL ise destek olarak takip edilebilir.