Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 23 Eylül 2022

Altının ons fiyatı, 23 Eylül Cuma günü 1.669 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 988 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.649 TL.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altın fiyatları, doların 20 yılın zirvesine yaklaşmasıyla gerilerken Fed’in keskin faiz artırımlarına devam edeceği beklentisi de getirisi olmayan altının çekiciliğini düşürdü. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 gerileyerek 1,667.40 dolara inerken bu hafta %0.4 kayıp vermeye hazırlandı. ABD vadeli altın kontratları %0.3 düşüşle 1,676.40 dolara indi.

GÜNCEL CANLI ALTIN FİYATLARI SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 979 TL, satış 988 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 984 TL. Fiyatlarda 4 lira yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 23 Eylül 2022 Cuma günü 9.867 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.599 TL, satış 1.631 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.626 TL. Fiyatlarda 5 lira yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.583 TL, satış 6.649 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 6.626 TL. Fiyatlarda 23 lira yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.198 TL, satış 3.263 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.252 TL. Fiyatlarda 11 lira yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.461 TL, satış 6.526 TL. Geçen hafta tam altının satış 6.505 TL. Fiyatlarda 21 lira yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.445 TL, satış 6.510 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.491 TL. Fiyatlarda 19 lira yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 23 EYLÜL 2022

Ekonomi uzmanlarının 23 Eylül 2022 altın yorumları: Gram altında da aynı ons altında olduğu gibi 975-995TL aralığında bant hareketi devam ediyor. Kurda TCMB faiz indirimi sonrasında yukarı yönlü fiyatlama görsek de çok hızlı bir yükseliş gerçekleşmedi. Ons altın tarafında yatay fiyatlama yükselen dolar ve tahvil baskısına rağmen devam ediyor.

Her iki üründe de beklentimiz orta vadede yükselişlerin gerçekleşeceği yönünde. Bu nedenle 970TL geri çekilmeleri alış fırsatı olmaya devam edecektir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 995 ve 1010 TL direnç; 980 ve 970 TL ise destek olarak takip edilebilir.