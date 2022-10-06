Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 6 Ekim 2022

Altının ons fiyatı, 6 Ekim Perşembe günü 1.724 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.029 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.935 TL.

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Altın fiyatları, gerileyen dolar ve Hazine tahvil getirilerinin desteğiyle yükselirken bugün açıklanacak ve Fed’in faiz görünümüne yön verebilecek ABD tarımdışı istihdam verisinin öncesinde dar aralıkta işlem gördü. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.4 artıda 1,722.09 dolara yükselirken ABD vadeli altın kontratları da %0.6 artıda 1,730.09 dolardan işlem gördü. ABD 10 yıl vadeli tahvil getirileri dün 26 Eylül’den beri en büyük günlük artışı kaydettikten sonra bugün geriledi. Tahvil getirilerindeki düşüş, getirisi olmayan altının fırsat maliyetini düşürerek çekiciliğini arttırıyor.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 1.020 TL, satış 1.029 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 987 TL. 42 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 6 Ekim 2022 Perşembe günü 10.290 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.667 TL, satış 1.701 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.632 TL. 69 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.865 TL, satış 6.935 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.651 TL. 284TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.331 TL, satış 3.399 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.264 TL. 135 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.729 TL, satış 6.797 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.529 TL. 268 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.716, satış 6.783 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.515 TL. 268 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 5 EKİM 2022

Ekonomi uzmanlarının 5 Ekim 2022 altın yorumları: Gram altın dün ons altında yaşanan geri çekilme ile birlikte 1030TL seviyesini geçmekte zorlandı ve geri çekilerek gün içerisinde 1015TL seviyesine kadar geri çekildi. Kur tarafına baktığımızda son 3 gündür 18,50TL üzerinde kapanışlar gerçekleşse de gün içi yükselişlerin 18,60TL seviyesini geçemediğini görüyoruz.

Bugün de benzer bir fiyatlama görebiliriz. Bugün ons altında ve kurda yatay fiyatlama beklentimiz ile 1025 TL seviyesi ilk güçlü destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 1035 ve 1040 TL direnç; 1.025 ve 1.015 TL ise destek olarak takip edilebilir.