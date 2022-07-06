Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 6 Temmuz 2022
Altının ons fiyatı, 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü 1.769 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 976 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.577 TL.
Altın fiyatları dün yaklaşık yedi ayın en düşük seviyesini test etmesinin ardından 20 yılın zirvesini gören doların yükselişinin durmasından destek bularak hafif toparlandı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.3 artışla 1,770.27 dolara yükseldi.
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Gram altın ne kadar?
Gram altın, alış 968 TL, satış 976 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 968 TL. 8 TL yükseliş gerçekleşti.
10 gram altın ne kadar?
10 gram altın, 6 Temmuz Çarşamba günü 9.762 TL’den işlem görmektedir.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın, alış 1.581 TL, satış 1.614 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.600 TL. 14 TL yükseliş gerçekleşti.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını, alış 6.511 TL, satış 6.577 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.520 TL. 57 TL yükseliş gerçekleşti.
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın, alış 3.166 TL, satış 3.230 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.200 TL. 30 TL yükseliş gerçekleşti.
Tam altın ne kadar?
Tam altın, alış 6.396 TL, satış 6.461 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.401 TL. 60 TL yükseliş gerçekleşti.
Reşat altın ne kadar?
Reşat altın, alış 6.381 TL, satış 6.446 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.387 TL. 59 TL yükseliş gerçekleşti.
ALTIN YORUMLARI 6 TEMMUZ 2022
Ekonomi uzmanlarının 6 Temmuz 2022 altın yorumları: Bugün içeride önemli bir veri akışı bulunmuyor. Kurda yükseliş beklentisinin devam etmesi nedeni ile 970TL altına geri çekilmeler alış fırsatı olmaya devam edecektir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 980 ve 990 dolar direnç; 970 ve 960 dolar ise destek olarak takip edilebilir.